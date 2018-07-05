Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çeşmesi akmaya devam ediyor

Dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin, hanımı Ursula Sezgin ile 2002 yılında Kirazlı Mescit Sokağı ile Süleymaniye Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan harabe Sefer-ağa Çeşmesi’ni aslına uygun şekilde tamir ettirdi.

Kendi parası ile çeşmeyi tamir ettiren Fuat Sezgin, çeşmenin akması için gereken masrafları da karşıladı ve varislerine de ödemenin devam ettirilmesini vasiyet etti. *** Tıklayınız: Yeni Asya'da yayınlanan Fuat Sezgin yazı dizisini okumak için tıklayınız

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