Projeler kültürümüzü yansıtacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde gecekonduların yerine 15-20 katlı bina yapılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Bu projeler mimarÎ olarak da bizim kültürümüzü yansıtacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde gecekonduların yerine 15-20 katlı bina yapılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Bu projeler mimarî olarak da bizim kültürümüzü yansıtacak. Bunun ilk örneğini Ankara’da yeni Mamak bölgesinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Kurum, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, yeni Mamak Proje alanıyla yapımı tamamlanan Altıağaç ve Karaağaç Kentsel Dönüşüm Projeleri’ni yerinde inceledi. Kurum, bölgelere ilişkin bilgi vererek, “İlk etapta kentsel dönüşümdeki hak sahiplerine verilmek üzere yeni Mamak bölgesinde bin konut üretimi yapacağız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız bu konutları yapacak ve çok kısa zamanda inşaatlarına başlayıp, hak sahiplerine teslim edeceğiz” diye konuştu.

Yeni strateji ay sonunda açıklanacak

Kurum, kentsel dönüşüm de yüksek katlı binalar yapılıp, yapılmayacağına ilişkin sorusunu da şöyle cevapladı: “Biz tüm Türkiye’de kentsel dönüşümle ilgili bir strateji çizdik ve inşallah ay sonuna kadar bu stratejiyi tamamlayıp, yayınlayacağız. Hiçbir yerde biz kentsel dönüşümde gecekondu yapılarının yerine 15-20 katlı bina istemiyoruz, bunun yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bu projeler mimarî olarak da bizim kültürümüzü yansıtan projeler olacak. Kentsel dönüşümde, 4-5 kat yeni alanlarda, mevcutta eğer bir yapılaşma söz konusuysa buralarda da 7-8 katı geçmeyecek şekilde bir düzenleme yapacağız, bunun dışındaki kentsel dönüşüme de müsaade etmeyeceğiz.”

Bakan’dan ‘temeli atmazsak görevi bırakacağım’ sözü

Bakan Kurum, Mamak’ta yaptığı incelemelerde vatandaşların taleplerini de dinledi. Bir vatandaşın bölgede kentsel dönüşüm yapılacağı yönündeki vaatlerin uzun süredir yerine getirilmediği yönündeki şikayeti üzerine Kurum, “6 ay içinde burada temel atacağız. Atamazsak sen bana gel, ‘Sen böyle dedin, geldin yine yapmadınız’ de yüzüme, ben de görevimi bırakacağım” diye konuştu. Konuşmaların ardından Kurum ve beraberindekiler Gölbaşı Millet Bahçesi alan incelemesi ve Kuzey Ankara Cami, Kongre Merkezi ve Kentsel Dönüşüm Projesi saha incelemesinde bulundu.