"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Ravza-i Mutahhara'da Osmanlı izleri: "Sır kitabe"de neler yazıyor?

13 Haziran 2017, Salı 15:19
Osmanlı Cihan Devleti'nin İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- bağlılığının nişanesi olarak, Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin içindeki Hazreti Muhammed'in Ravza-i Mutahhara'sında, 14. Padişah Sultan 1. Ahmed tarafından yaptırılan ve üzerinde o güne kadar tahta çıkan 14 padişahın isminin yer aldığı kitabe, çok dikkati çekmeden varlığını koruyor.

Yedikıta Tarih ve Kültür dergisinin son sayısında, Mescid-i Nebevi’de pek bilinmeyen bir kitabe ele alındı.

Araştırmacı Yazar Fatih Karaboğa’nın kaleme aldığı, "Huzurdaki Sultan" başlığıyla sunulan makalede, Sultan 1. Ahmed'in Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’ye gönderdiği hediyelerle ilgili dikkati çeken bilgilere yer veriliyor.

"Peygamber Efendimiz sallalahu aleyhi vesellemi selamladığımız Müvacehe-i Şerife denilen mukaddes mekan, Kadem-i Şerif’in (Peygamber Efendimizin ayak izi) resmini kavuğunda taşıyacak derecede Peygamber aşığı bir sultanın hatırasıdır” denilen makalede, şu bilgiler yer alıyor:

"Dini hassasiyetlere son derece riayet etmesiyle meşhur Sultan Birinci Ahmed Han, İstanbul’da o güne kadar görülmemiş güzellikte bir cami yaptırır. İnşaat başladığında genç sultan henüz 20 yaşındadır. O gün bugündür İstanbul silûetinin ayrılmaz parçası olan, Tarihi Yarımada’daki Sultanahmet Camisi’nin açılışı (1617) münasebetiyle Sultan Birinci Ahmed, Medine-i Münevvere ve Mekke-i Mükerreme’ye hatıra hediyeler takdim etmek ister."

Makaledeki bilgilere göre Sultan 1. Murad'ın isteğiyle Kabe'nin damında yer alan gümüşten mamul oluk, altın olukla değiştirildi. Ayrıca, Kevkeb-i Dürrî (İncilerin Yıldızı) olarak adlandırılan 80 bin altın değerindeki bir elmas da Hücre-i Saadet’e takdim edildi. Bununla da yetinmeyen genç sultan, Müvacehe-i Şerife'deki demir parmaklıkların yerine altın parmaklıkları yaptırdı.

Makalede, bu kadar hediyeden amacın, aslında bir süsten ibaret olmadığı, zamanı gelip oraların tamiratı gerektiğinde masrafları karşılamak, hatta sil baştan yapabilmek olduğu bilgisi veriliyor.

Sultan isimlerinin yazıldığı "sır kitabe"

Genç Sultan Ravza-ı Mutahhara’daki altın şebekeyi yaptırırken, Tevbe Kapısı’nın (Hacet Kapısı) üstüne gümüş levha üzerine bugün pek bilinmeyen bir kitabe yazdırdı. Kitabe, devrin meşhur hattatlarından Diyarbakırlı Seyyid Kasım Gubârî tarafından sülüs hatla yazılarak, büyük bir itina ile hafifçe kabartma tekniğiyle bezendi. Kitabenin yer aldığı gümüş levha toplam 33 adet gümüş çiviyle yerine monte edildi. Kitabe, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren o tarihe kadar, baba oğul silsilesiyle tahta çıkan 14 sultanın isminin yer aldığı 9 satırdan oluşuyor.

Kitabede şunlar yazıyor:

"Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla. Kullarıma haber ver, şüphe yok ki ben, bağışlayıcıyım, Fazlasıyla esirgeyiciyim. (Hicr, 49) "Ey Peygamber! Şüphe yok ki, biz seni bir şahit ve bir müjdeci ve bir korkutucu olarak göndermişizdir. Ve Allah'ın izniyle bir davet edici ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele, muhakkak ki, onlar için elbette Allah tarafından pek büyük ihsan vardır." (Ahzab, 45-47)

Ey Rahman ve Rahim olan Allah’ım. Bu şerefli Peygamberin senin yanındaki makamı ve itibarı hürmetine, senin yüce Peygamberinin dininin emirlerine boyun eğen, itaat eden kulun; Sultan Osman oğlu Sultan Orhan oğlu Sultan Murad oğlu Sultan Bayezid oğlu Sultan Mehmed oğlu Sultan Murad oğlu Sultan Mehmed oğlu Sultan Bayezid oğlu Sultan Selim oğlu Sultan Süleyman oğlu Sultan Selim oğlu Sultan Murad oğlu Sultan Mehmed oğlu Sultan Ahmed’i mağfiret eyle. Allah ona büyük nusret versin, ona apaçık fütuhat nasip etsin. Bu halis gümüşten bir levhadır ki tarihi bana ilham olundu: Sultan Ahmed’in bu levhası halis bir sevgiyle hediye olunmuştur." 

***

Okumak için tıklayınız:

Mimar Sinan'ın muhteşem eseri hakkında bildiklerimiz, bilmediklerimiz...

Mimar Sinan, muhteşem eseri Süleymaniye Camii hakkında ne demişti?

Süleymaniye Camiinin imareti çöp deposu olmuş!

Mimar Sinan’ın ustalık imzası Selimiye ve Risale-i Nur'da Mimar Sinan...

AA

Etiketler: osmanlı
Okunma Sayısı: 1480
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.