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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Restorasyon razaleti

15 Eylül 2018, Cumartesi 20:15
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Mamure Kalesi’ndeki restorasyon ‘keşke yapılmasaydı’ denilecek hale geldi.

Türkiye’nin en büyük kalelerinden biri olan Mersin’in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi’nde 2012’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesinin ardından başlatılan restorasyon çalışması dolayısıyla kalenin tarihi dokusu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından özel bir şirkete ihale edilerek gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında PVC pencere, beton sıva ve mermerler kullanıldı, kale içindeki camiye klima takıldı. Birgün’den Mutlu Erol Kahya’nın haberine göre, Anamur Çevre Platformu Avukatı Seyda Afyoncu, “Restorasyon ‘keşke yapılmasaydı’ denilecek hale geldi. Eğer restorasyon bu şekilde sürdürülecek olursa Mamure Kalesi’nin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi mümkün değil. Restorasyon işlemi bu konuda ehil olan firmalara ihale edilmedi. Restorasyonu yapan firmanın ne uzmanları ne de tecrübesi var” dedi.

 

Etiketler: mamure kalesi, restorasyon, unesco
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