"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Restore edilen Mostar'daki tarihi Karagöz Bey Medresesi açıldı

24 Kasım 2018, Cumartesi 23:00
Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen tarihi Karagöz Bey Medresesi (Keyvan Kethüda Mektebi), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı.

Mostar Yunus Emre Enstitüsünün kullanımına tahsis edilen tarihi medresedeki açılışa Bakan Ersoy'un yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Eğitim ve Bilim Bakanı Elvira Dilberovic, TİKA Başkanı Serdar Çam, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Mostar Belediye Başkanı Ljubo Beslic, öğrenciler ve konuklar katıldı.

Ersoy, yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'teki 400 yıllık Osmanlı varlığının birçok eseri bu ülkeye kazandırdığını belirterek, "Bu eserler, geçmişle gelecek arasında çok güzel bir köprü vazifesi görmektedir." dedi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaştan sonra Türkiye'nin TİKA vasıtasıyla ülkenin yeniden inşası konusunda sorumluluk aldığını kaydeden Ersoy, bu bağlamda TİKA'nın 850'den fazla projeyi hayata geçirdiğini ve 75 milyon dolardan fazla yatırımı Bosna Hersek'e yaptığını söyledi.

Ersoy, Karagöz Bey Medresesi'nin faaliyetlerinin hukukuna ve işlevine uygun şekilde Yunus Emre Enstitüsü ile devam edeceğini anlatarak, "Medresede 1557'den beri eğitim veriliyordu. Biz de Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte bu eğitime devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Bosna Hersek'i Avrupa Birliği ve NATO içinde görmek istiyoruz"

Ersoy, iki ülke arasındaki ilişkilerin devamı açısından kültürel paylaşımların öneminin farkında olduklarını vurguladı.

"Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna Hersek'in birliğinin ve bütünlüğünün öncelikli hedefimiz olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum." diyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda Bosna Hersek'i Avrupa Birliği ve NATO içinde görmek istiyoruz. Bu hedeflere ulaşması için de ekonomik bakımdan bağımsız ve güçlü bir Bosna Hersek lazım. Bosna Hersek'in ekonomik açından güçlenmesi için biz de ekonomik programlarla desteğimize devam etmek istiyoruz. Özellikle Mostar'da olduğu gibi turizm kentlerinde turizm projeleriyle gelip, bu projeleri 36'dan fazla şubesi olan Ziraat Bankası ile, finansmanları ile desteklemek istiyoruz."

FBIH Eğitim ve Bilim Bakanı Dilberovic de projenin Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki samimi ve güçlü ilişkilerin önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, iki ülkenin eğitim bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolünün de dostane ilişkilerin gelişimi için önemli olduğunu söyledi.

Eğitim ve kültürün insanları birbirine bağladığını ve birleştirdiğini vurgulayan Dilberovic, "Bu dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki dostluk köprülerinin inşasına katkıda bulunmak bizim görevimiz." diye konuştu.

Büyükelçi Koç da Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin üst düzeyde seyrettiğini belirterek, bunun yansımalarının Karagöz Bey Medresesi gibi projelerde de görülebildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bosna Hersek İslam Birliği ve ülkedeki Türk kurumların temsilcilerinin de katıldığı açılış töreni, karşılıklı hediye takdimi ve resepsiyonla sona erdi.

AA

Etiketler: Karagöz Bey Medresesi, Mostar, Bosna Hersek
Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rahip başörtüsünü savundu

    Karikatürler

    Rehber isimlerin başında Said Nursî geliyor

    Sonbaharda tefekkür bir başka güzel

    Restore edilen Mostar'daki tarihi Karagöz Bey Medresesi açıldı

    SP Lideri Karamollaoğlu: Kimse ümitsizliğe kapılmasın

    Fahri Sosyal Hizmet Uzmanı, dezavantajlı çocukların 'Ümit'i oldu

    İngiltere Başbakanı May'dan Cebelitarık açıklaması

    'Sözleşmeli öğretmenin fikri hür vicdanı hür olabilir mi?'

    Meslekî eğitim kilit önemde

    Myanmar’ı geri adıma zorlayın

    15 Temmuz gazisi madalyasını iade etti

    'Soğanda en az 200 bin ton üretim fazlası var'

    Bağcılar'da 46 öğrenci hafızlık beratını aldı

    Şanlıurfa’da fuar heyecanı

    Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 5 ölü

    'Trump Kudüs'ü zorla Siyonistlere veremez'

    Ekonomide düzlüğe çıkılmadı

    TFF Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti

    Bir fazla olan Çağatay'ın görenleri şaşırtan bağlama resitali

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Rehber isimlerin başında Said Nursî geliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençler, Diyanet ve cemaatler
    Durmuş Ali İnci

    Zulüm içinde düşündüren bir hatıra
    Genel

    Rahip başörtüsünü savundu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Ne kadar demokrasi, o kadar ekonomi
    Risale-i Nur'dan

    Nazik ve duyarlı çocuk yetişir mi?
    Genel

    Karikatürler
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yeni Asya dünyayı tercih etmedi
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Üstad’ın izinden

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.