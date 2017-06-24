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24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Risale-i Nur Külliyatı’ndan Zülfikar çıktı

24 Haziran 2017, Cumartesi
Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin “Mu’cizat-ı Ahmediye ve Kur’aniye Mecmuası” adını verdiği ve 1951’de İslamı tebliğ adına Vatikan Papalık makamına da gönderdiği Zülfikar Risalesi, Yeni Asya Neşriyat’tan çıktı.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin “Mu’cizat-ı Ahmediye ve Kur’âniye Mecmuası” adını verdiği, “bu vatan ve milletin temel taşını muhafazaya pek tesirli bir surette hizmet eder” dediği ve 1951’de İslâmı tebliğ adına Vatikan Papalık makamına da gönderdiği Zülfikar Risalesi, Yeni Asya Neşriyat’tan çıktı.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin telif ettiği Risale-i Nur Külliyatı’na ait bütün eserleri yayınlamayı hedefleyen Yeni Asya Neşriyat, Üstadın temel olarak Mu’cizat-ı Kur’âniye (25. Söz), Mu’cizat-ı Ahmediye (19. Mektub), Haşir (10. Söz) risaleleri ile “Hizbü’l-Virdi’l-Ekber” adındaki Arapça tefekkürî bir virdden oluşan Zülfikar Risalesini de yayınları arasına kattı.

Zülfikar Risalesinin başında “Ehl-i fen ve mektep muallimleri Asa-yı Musa’ya şiddetle muhtaç oldukları gibi, hafızlar ve hocalar da Zülfikar’a şiddetle muhtaçtır” notunu düşen Said Nursî, bu eserin basılmasıyla ilgili olarak da “Zülfikar çıkarsa, dahilen ve haricen büyük fütuhata vesile olacak” demişti.

Risale-i Nur Külliyatı’nın muhtelif yerlerinde Zülfikar Risalesine çokça atıfta bulunan Bediüzzaman Hazretleri, temel olarak “Peygamberimiz (asm), Kur’ân ve Haşir” konularını ihtiva eden bu eseri için “üç rükn-ü imanîyi harika bir tarzda ispat eder” demişti.

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Etiketler: gençlik rehberi
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