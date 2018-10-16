Rize Kitap Günleri’ne bekliyoruz

Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı Rize Kitap Günleri bugün başlıyor.

Yazarlarımızın ve ünlü isimlerin Rize’de kitapseverlerle imza günleri ve söyleşileriyle buluşacağı “Rize Kitap Günleri”, bugün açılıyor. Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün organize ettiği ve 60 yayınevi, 60 yazarın katılacağı “Rize Kitap Günleri”, Valilik önü tören alanında kurulan etkinlik çadırında bugün başlıyor. Yeni Asya Neşriyat yazarlarıyla birlikte birçok ünlü yazarın kitaplarını imzalayacağı ve okurlarıyla söyleşilerde bulunacağı program içerisinde gerçekleşecek olan Rize Kitap Günleri 26 Ekim’de sona erecek. Rize - Yeni Asya

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