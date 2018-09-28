Safranbolu'daki "Büyük Göztepe Tümülüsü" turizme kazandırılıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki "Büyük Göztepe Tümülüsü", turizme kazandırılarak ziyaretçilerine geçmişe yolculuk yapma imkanı sunacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki "Büyük Göztepe Tümülüsü", turizme kazandırılarak ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaracak.

Tümülüste Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi (KBÜ), Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi organizasyonunda 2012'den itibaren aralıklarla yapılan kazılar tamamlandı.

"Gizli kalmış noktaların açığa çıkması için çalışıyoruz"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, tümülüsü turizme kazandırmak için valilik ve belediye iş birliğiyle çalıştıklarını söyledi.

Bu yönde hazırlanan projenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulduğunu, projenin onaylanmasının ardından başlayacak çalışmalar tamamlandıktan sonra tümülüsü ziyarete açmayı düşündüklerini anlatarak, "Tümülüs yolunda bir düzenleme yapacağız. Vatandaşlarımız bu yolda yürürken, tümülüs, Safranbolu, Tarihi Çarşı hakkında bilgi alacak. Tümülüsü ziyaret etme imkanına kavuşacaklar. Böylece Safranbolu da ayrı bir turizm destinasyonu kazanacak." diye konuştu.

"Kent merkezi tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar indi"

Kazı başkanı Bartın Üniversite Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım da yaptıkları çalışmayla Safranbolu kent merkezi tarihinin milattan önce 7. yüzyıla kadar indiğini söyledi.

Safranbolu'nun eski çağ tarihi bulgularının tümülüsler olduğunu anlatan Yıldırım, "Bundan dolayı da kent merkezinde yer alan bu tümülüs, Frig dönemine ait çok önemli nokta olarak karşımıza çıkıyor. Kendine has mimarisi var, çok büyük ölçekte bir tümülüs. Burada yapılacak düzenlemeyle antik çağa ait bütün dönemler interaktif bir sergilemeyle ziyaretçilere sunulacak." diye konuştu.

Yıldırım, ayrıca Safranbolu'da arkeoloji müzesi kurma çalışmalarının olduğunu aktararak, "Karabük'te bulunan arkeolojik eserlerin de burada sergilenmesinin çok önemli olacağına inanıyorum." dedi.

Frigler döneminde Anadolu'da görülmeye başlanan, günün mimarları tarafından mezar odası üzerine yığılan toprak veya taşlardan oluşturulan yapay tepe tipi anıt olarak inşa edilen tümülüslerde, ölen kişinin cesedi ile kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar bulunuyor.