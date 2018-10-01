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1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Safranbolu düğünü

01 Ekim 2018, Pazartesi 20:45
Safranbolu ilçesine balı Yazıköy köyünde unutulmaya yüz tutmuş olan düğün geleneği, canlandırma çekimleri yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kayıt altına alınıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve “En iyi korunan 20 kent” arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, somut mirasın yanında soyut miras da yöre halkı tarafından korunarak yaşatılmaya çalışılıyor. Tarihi ilçeye bağlı Yazıköy köyüne ait unutulmaya yüz tutan gelin alma ve kına gecesi, Yazıköy Kültür ve Dayanışma Derneğince  korunmaya çalışılırken,  Kültür ve Turizm Bakanlığı da düğün geleneğini kayıt altına alıyor.      

İLAHİLER VE DUALAR EŞLİĞİNDE

Ferace giyen ve peçe takan kadınlar ile çocukların, taşıdıkları cibinlik eşliğinde yürüyerek gelin aldığı tarihi gelin alma ve kına gecesi etkinliklerinde, daha sonra yürüyerek topluca hamama gidiliyor, ilahiler söylenip, dualar ediliyor. Yazıköy Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş,düğünün unutulmuş bir gelenek olduğunu söyledi. Dernek olarak bu tür gelenekleri canlandırmak için çalıştıklarını ifade eden Karakaş, önceden düğünlerin 7-8 gün sürdüğünü belirtti.      Karakaş, düğünlerde ferace, ipek mahrama ve cibinlik yer aldığını aktararak, “Şu anda kullanılanların hepsi orijinaldir. Amacımız bu köyde eski adetleri, gelenekleri yaşatmak.” dedi.

BİN 800 YILLI KÖYDE BAKANLIK ÇALIŞMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da bu gelenekleri kayıt altına aldığını anlatan Karakaş, şöyle konuştu:      “Kendileriyle irtibata geçtik. Onlar da devlet arşivlerine koyup saklamak için bizden bu çekimleri yapmak istediler. Bu organizasyonu yapmak, insanları toplamak çok zor. Bir ay önce yapmıştık, kadınları kendi haline bırakmıştık ama bu biraz daha detaylı yapıldı. Artık devlet arşivlerinde Yazıköy yerini alıyor.”      

Yazıköy köyünün en az 1800 yıllık bir köy olduğunu vurgulayan Karakaş, “Türklerin ve Rumların ortak yaşadığı bir köydür. Türklerin kendilerine göre gelenekleri var. Yazıköy başlı başına kendine özgü adetleri olan bir köy, bizim amacımız bunları yaşatmak, tekrar canlandırmak, köyümüzdeki birlik ve beraberliği tesis etmek.” diye konuştu.

AA

Etiketler: karabük, safranbolu, yazıköy, unesco
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