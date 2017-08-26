Sahaflar İstanbul'da buluşacak

‘Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın bu yılki konukları sahaflar olacak. Türkiye’nin birçok yerinden gelen sahaflar koleksiyonlarını sergileyecek.

Beylikdüzü’nde 4’üncüsü düzenlenecek Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın bu yılki farklılığı sahaf festivali ve sahafların kıymetli koleksiyonlarının gün yüzüne çıkacağı sergiler olacak. Sergilerde 115 yaşındaki Nâzım’ın bilinmeyen kitapları, 50 yılı aşkın süredir küçük büyük herkesin gözdesi olan Küçük Prens’in birçok çevirisi, Ömer Hayyam’ın bütün kitapları ve “Okumanın Fevkalâdeleşmesi” konulu bir sergi kitapseverler ile buluşacak. 4. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları, bu yıl ruhumuzu her anlamda doyuracak. Çeşitli konularda uzmanlarla yapılacak olan Çardak Altı sohbetlerine ev sahipliği yapacak olan faaliyette bu kez kitapseverlerin de ruhu doyacak. Türkiye’nin birçok yerinden gelerek Beylikdüzü’nde buluşacak olan sahafların koleksiyonları, gün yüzüne çıkacak.

En güzel çeviriler bir araya toplandı

Küçük Prens tutkunu olan Sahaf Mehmet Ağkuş’un koleksiyonu da bu süre zarfında sergileniyor olacak. Yaklaşık 60 yaşındaki Küçük Prens’i yakından tanımak isteyenler için 2-10 Eylül tarihleri arasında Barış ve Sevgi alanında sergi kurulu olacak. Sayılardan hoşlanmayan ve karşılaştığı her canlı için hâlâ “Sesi nasıl?, Hangi oyunu sever? Kelebek toplar mı?” sorularını sorabilen herkes, dilimizdeki en güzel çevirilerin topladığı “Küçük Prens” Sergisi’nde buluşacak.

Kadıköy Sahafları’ndan “Müteferrika Sahaf” Lütfü Seymen’in yıllardır biriktirdiği “Kitap ve İnsan” merkezli fotoğrafların, kartpostalların ve fotokartların bulunacağı “Okumanın Fevkalâdeleşmesi” Sergisi’nde ise geçmişten günümüze okuyan insanların, kayıt altına aldıkları anlar yer alacak. Ankara’lı genç sahaflardan Mustafa Türkoğlu’nun koleksiyonundan, kendi çağını fersah fersah aşan Ömer Hayyam sergisi kurulacak. 18 Mayıs 1048 Nişabur’da doğan büyük matematikçi, astronom ve Rubaileri ile tanınan Ömer Hayyam’ın Türkçe olarak basılmış kitapları ve farklı dillerdeki kitap nüshaları sergilenecek.

İstanbul – Yeni Asya