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4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

“Saklı cennet Hizan”

04 Kasım 2018, Pazar 21:30
Bediüzzaman Said Nursi’nin doğduğu yer olan Bitlis’in Hizan ilçesinde düzenlenen foto maratonuna 200 fotoğrafçı katıldı.

Kardeşliğin mekanı

Türkiye’nin farklı illerinden Bitlis’in Hizan ilçesine gelen yaklaşık 200 fotoğrafçı, “Hizan Fotomaraton Yarışması” kapsamında tarihî mekânları ve tabiî güzellikleri fotoğrafladı.

Bediüzzaman Said Nursî’nin doğduğu yer olan Hizan’da Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı’nca bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Hizan’da yaşam” konulu foto maratonuna katılan fotoğrafçılar, 3 gün boyunca ilçenin saklı güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıttı. Güneşin doğuşuyla köyleri gezmeye başlayan katılımcılar, tabiatta oluşan renk cümbüşüyle bütünleşen taş evlerin ve tabiî güzelliklerin fotoğraflarını çekti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, foto maratona Türkiye’nin çeşitli illerinden yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.     

GÜZEL ÇALIŞMALAR 

Yarışmanın jürisinde usta fotoğraf sanatçılarının bulunduğunu belirten Hamitoğlu, “İlerleyen yıllarda daha ses getirecek yarışmalar yapmayı düşünüyoruz. Belki uluslar arası foto maratonlarına yelken açabiliriz. Hizan, fotoğraf sanatı açısından malzemesi fazla olan bir ilçe. Köylerin mimarisi, evlerin yapısı ve çeşitli bitki örtüsü farklılık gösteriyor. Yarışmacılarımız bunları fotoğrafladı. Ortaya çok güzel çalışmalar çıktı.” dedi.      

HİZAN’I KESİNLİKLE GÖRÜN

Kayseri’den jüri üyesi olarak yarışmaya katılan Hüseyin Taşgın da ilçenin el değmemiş yapısının fotoğraflandığını ifade etti. Hizan’ın kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu anlatan Taşgın, “Tahmin ettiğimden çok daha güzel bir yer. Bölge halkının fotoğrafla bu kadar ilgili olacağını düşünmüyordum. Fotoğraf çekmeye gittiğimiz her yerde bize yardım etmek için herkes seferber oldu. Mevsim itibarıyla da çok güzel fotoğraflar çekildi.” diye konuştu.      

Atlas Dergisi Fotoğraf Editörü Yıldırım Güngör ise Türkiye’yi en çok gezenlerden biri olduğunu belirterek, “En misafirperver ve en cana yakın insanlar burada. Birkaç gündür yoğun bir maraton yaptık. Her yerde inanılmaz bir ilgi gördük. Bazı yerlerde makineleri çocuklara verip onlara fotoğraf çektirdik.” ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: bitlis, hizan, bediüzzaman
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