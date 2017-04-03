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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Salat ve Selam ile

03 Nisan 2017, Pazartesi
Genç Yorum’un Nisan sayısında “Adalet Peygamberi (asm)” başlığıyla Peygamber Efendimizin (asm) hayatından adalet örnekleri sunuluyor.

Aylık aktüel gençlik dergisi Genç Yorum’un Nisan sayısı çıktı. “Adalet Peygamberi (asm)” başlığıyla çıkan dergi Peygamber Efendimizin (asm) hayatından adalet örnekleri sunuyor. Her yönüyle insanlığa rehber olan Hz. Muhammed’in (asm), hem beşer, hem Peygamber, hem de devlet adamı olarak adalet yönlerinin tefekkür edildiği “Adalet Peygamberi (asm)” sayısıyla çıkan Genç Yorum, gene dolu dolu.

Adalet Dinin Temeli 

Kapak dosyasında; Mustafa Oral “Merhamet ve Adalet Reis Bey” yazısıyla, Süleyman Kösmene “Adalet Dinin Temelidir” yazısıyla, Melike Nursultan Üner “İnsan Olmanın Adaleti” yazısıyla ve Mücahit Çakır “Kadıyı Satın Aldığın Gün Adalet Ölür” yazısıyla yer alıyor. Nurlu Yorum’da, “On Dört Asrı Adilâne İdare, Emsal Kabul Etmez” başlığıyla Risale-i Nur’dan bölümler yer alırken, usta karikatürist İbrahim Özdabak da konu bağlamında çizgilerini konuşturuyor.

TRT’nin İlk Başörtülü Spikeri ile röportaj

TRT Türk ekranlarında başörtülü olarak sunuculuk yapan ve bu alanda ilk olma özelliği taşıyan Feyza Çiğdem Tahmaz ile spikerlik yolculuğu ve başörtülü olarak ekranlarda yer almasının konuşulduğu röportajı Netice Görentaş yaptı. 

Radyoculukla başlayıp TV ekranlarına uzanan spikerlik yolcuğunda yaşadıklarını, tecrübelerini, aldığı eğitimleri aktaran Tahmaz verdiği röportajda, mesleğe yeni başlayanlar için tavsiyeler sunuyor.

Keçeli ekibinden söyleşi

Genç Yorum dergisi Keçeli ekibinin, CNR 4. Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirdikleri “Dergiciliğe Genç Yorum” söyleşisine dair ayrıntılar derginin Kültür Sanat bölümünde yer alıyor. 

Her ay olduğu gibi

Mustafa Said Önal’ın hazırladığı Haber Yorum, Erhan Akkaya editörlüğündeki Foto Yorum, Ali Hakkoymaz kelimeleri ile Keyfince Lügat, Caner Kutlu’nun kaleminden Zihnin Çarkları ve Melike Nursultan Üner ile Nuriye Sultan’ın hazırladığı Herkes İçin Sanat her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum sayfalarında okuyucusunu bekliyor. Anlamlı Yorum’da “Bahar Gelmiş, İnanayım mı?” yazısıyla Ayşenur Aydoğdu yer alırken, Farklı Yorum’da Şeyda Sultan Zengin “Pazarlık Maceraları”nı anlatıyor.

Keçeli yeni yaşına hazırlanıyor

Nisan sayısı ile birinci yılını dolduran Keçeli ekibi, aylık çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yeni yaşına hazırlanıyor. Edibenur Üner ile Her Telden, Büşra Bakırcı ile Çay Saati, Emine Sultan Çakır ile Eskimez Yazı, Huriye Yücesoy ve Feyzanur Elif Mutlu ile Nesli Âti Akademisi, Şüheda Kale ile Hayâlnâme, Nuriye Sultan ile Keçeli’nin Kitaplığı, Merve Yavuz ile Öğrenci İşi ve Neslinur Zeynep Mutlu ile Ehl-i Tivit Nisan sayısında okuyucularını bekliyor. Genç Yorum Nisan ayı içerisinde idrak edilen Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Peygamber Efendimizi (asm) salât ve selâm ile anıyor.  

Kültür Sanat Servisi

Okunma Sayısı: 897
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