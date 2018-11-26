Şanlıurfa’da Yeni Asya’ya yoğun ilgi

Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarının üçüncü gününde Yeni Asya Neşriyat standında Latif Salihoğlu kitaplarını imzalayıp, okuyucularıyla sohbet etti.

Güneydoğu’nun en büyük kitap fuarına Şanlıurfa halkının ilgisi beklentilerin üzerinde oldu. Özellikle dinî kitap arayan ziyaretçilerin buluştuğu nokta “Yeni Asya Neşriyat” standı oldu.

Çocuk kitaplarına gösterilen yoğun ilgi, dinî çocuk kitaplarında ne kadar eksiklik olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarının üçüncü gününde Yeni Asya Neşriyat standında Latif Salihoğlu kitaplarını imzalayıp, okuyucularıyla sohbet etti.

Yeni Asya standının göz bebeği olan Risale-i Nur eserleri, Şanlıurfa halkı tarafından merakla incelendi ve stant görevlileri tarafından başta Risale-i Nurlar olmak üzere Yeni Asya yayınları ayrıntılı bir şekilde tanıtıldı.

Çevre illerden katılımın olduğu fuarda, haftasonu olması münasebetiyle ailece katılımlar gözlemlendi.

Yeni Asya standında her yaşa uygun yayınların olması, ailelerin Yeni Asya’yı tercih etmesine vesile oldu. Şanlıurfa Belediyesi tarafından fuara katılan yayınevlerine katılım belgesi verildi.

Şanlıurfa – Fethiye Songül Akay

Fotoğraflar: Ayşenur Akay

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