Şanlıurfa Kitap Fuarı devam ediyor

Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı bütün hızıyla devam ediyor.

Yeni Asya Neşriyat fuar kapsamında yazarlarını okuyucusuyla buluşturuyor. Rifat Okyay ve Latif Salihoğlu’dan sonra 30 Kasım Cuma günü Yasemin Yaşar ve Sebahattin Yaşar kitaplarını imzalayıp, okuyucusuyla sohbet etti. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği imza programında gençler de katılım gösterdi. Bugün fuarda, Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz kitaplarını imzalayıp, okuyucusuyla buluşacak. Fuarın son günü olan 2 Aralık Pazar günü ise Yasemin Yaşar ve Sebahattin Yaşar tekrar Yeni Asya Neşriyat standında olacak. Şanlıurfa - Fethiye Songül Akay

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