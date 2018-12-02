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Şanlıurfa ve Mersin Kitap Fuarları sona eriyor

02 Aralık 2018, Pazar
Yeni Asya Neşriyat’ın yer aldığı Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı ve Mersin CNR Kitap Fuarı bugün sona eriyor. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz Şanlıurfa’da, yazarımız Latif Salihoğlu ise Mersin’de dün kitapseverlerle buluştu.

Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı kapsamında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, dün kitapseverlerle buluştu.

Okuyucularının kitaplarını imzalayan Güleçyüz, “Yeni sezonla birlikte kitap fuarları başladı. Son yıllarda Yeni Asya Neşriyat olarak fuarlara önem veriyoruz ve katılmaya çalıyoruz” şeklinde konuştu. “Risale-i Nurlar başta olmak üzere bütün Yeni Asya yayınlarına ulaşmak isteyen ve ulaşamayan kişilere bu vasıtayla ulaştırmaya çalışıyoruz” diyen Güleçyüz, “Yeni Asya fuarlara katılarak son dönemde Risale-i Nur’a karşı oluşturulan yasak kitap algısını ortadan kaldırıyor. Fuarlar çok faydalı ve güzel neticeler veriyor” ifadelerini kullandı. Güleçyüz,  “Bizim Yeni Asya olarak asıl varlık sebebimiz başta Risale-i Nurlar olmak üzere Kur’ân’ın hakikatlerinin neşretmek” diyerek Yeni Asya giren yere huzur ve mutluluk gireceğini ifade etti.  Güleçyüz, sadece Müslümanların değil, bütün insanların bu Kur’ânî reçetelere ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Şanlıurfalıların fuara ilgi duyduğunu belirten Kâzım Güleçyüz, “burada vazife alan, organize eden herkesten Allah razı olsun” dedi. Bugün sona erecek fuarda, saat 13.00-17.00 arasında Yeni Asya Gazetesi yazarları Yasemin Yaşar ve Sebahattin Yaşar kitaplarını imzalayacak.

Şanlıurfa - Fethiye Songül Akay

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Latif Salihoğlu Mersin’de

CNR Fuarcılık kapsamında 4.sü düzenlenen Mersin CNR Kitap Fuarı da bugün sona eriyor. Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı fuar, gazetemiz yazarlarından Latif Salihoğlu’nun imza programıyla neticelenecek.

Salihoğlu dün de okuyucularıyla buluşarak hem sohbet etti hem de kitaplarını imzaladı. Salihoğlu’nun bugünkü imza programı ise saat 13.00-17.00 arasında gerçekleşecek.

Mersin – Yeni Asya

Etiketler: yeni asya, kitap fuarı, şanlıurfa, mersin
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