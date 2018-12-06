‘Şeb-i Arus’ tescillendi

Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün, ‘Şeb-i Arus Hazreti Mevlânâ’nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’ ibareli marka ve logo başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’nca (TÜRKPATENT) kabul edildi.

Mevlana’dan Bediüzzaman’a Uzanan Çizgi Hz. Mevlana'nın 21. kuşak torunundan 'İslamofobi'yle örnek mücadele... Mevlânâ’nın vefat yıl dönümü dolayısıyla her yıl Konya’da 7-17 Aralık günleri arasında ‘Hz Mevlânâ’nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri’ düzenleniyor. Tören boyunca, sema gösterileri, sergiler, tiyatro oyunları, şiir dinletileri, panel ve konferanslar düzenleniyor. Faaliyet, 17 Aralık günü geniş bir protokol kalıtımıyla gerçekleşen ‘Şeb-i Arus’ (Düğün Gecesi) töreniyle sona eriyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şeb-i Arus törenlerinin Konya dışında kutlanmasının ardından marka tescili yaptırmak için harekete geçti. Sputnik’in haberine göre, yapılan girişimler sonucu ‘Şeb-i Arus’ törenlerinin marka tescili yapıldı.

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