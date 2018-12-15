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Selçuklu eseri Çeşnigir Köprüsü turizme kazandırılıyor

15 Aralık 2018, Cumartesi 14:58
Kırıkkale'de Kızılırmak nehri üzerinde bulunan Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü'nün turizme kazandırılması için çalışmalar başladı.

Kırıkkale'de Kızılırmak nehri üzerinde bulunan Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü'nün turizme kazandırılması için çalışmalar başladı.

Kırıkkale Valiliği, Keskin ilçesine bağlı Köprüköy'de bulunan tarihi Çeşnigir Köprüsü ve Karakeçili ilçesindeki Osmanlı döneminden Eski Tunç Çağı'na kadar 4 kültür katmanına dair kalıntılar tespit edilen Büklükale Ören Yeri'nin turizme kazandırılması için hazırlanan "Çeşnigir Kanyonu Projesi"nin ilk etap çalışmalarını başlattı.

Proje kapsamında, Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait tarihi köprü, Kızılırmak'ın doğal güzelliği ve bölgenin tarihi zenginliğiyle birlikte kentin turizm merkezi haline getirilecek.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, projeyle vatandaşlara doğayla iç içe, sağlıklı, kaliteli yaşam ve ayrıcalıklı bir ortam sunulmasının amaçlandığını belirtti.

Köprünün 13. yüzyıldan kalma tarihi bir yapı olduğunu anlatan Sezer, "Projemizle ilgili detay çalışmaları devam ediyor. Kafamızda netleşen kısımlarıyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. İş makinelerimiz park alanı düzenlemelerine başladı. Barajın üzerine kurulacak olan seyir terasları, yürüyüş alanlarının çalışmalarını planlıyoruz. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çok destek veriyor. Projemizi bir an önce bitireceğiz. Önümüzdeki yaz kısmen de olsa vatandaşlarımızın hizmetine açacağız." diye konuştu.

Sezer, köprü ve çevresinin insanların kafasını dinleyeceği, tarihi dokusuyla ve kuş sesleri eşliğinde doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği bir mekan haline getirileceğini ifade etti.

Bölgenin şehrin gürültüsünden uzak güzel bir buluşma, görüşme ve vakit geçirme alanı olacağını anlatan Sezer, şöyle konuştu:

"Projeyi çok geniş olarak düşünüyoruz. İçerisinde kır kahvehaneleri, köylülerin yöresel ürünlerini satabileceği alanlar, kano etkinlikleri, elektrikli tekneyle baraj ve tarihi köprü gezisi, asma köprü, teleferik, macera adası, cam teraslar ve kanyon boyunca yürüme alanlarımız olacak. Proje kapsamında köyümüzü de aktif olarak kullanacağız. Alanımıza yöresel mimariye uygun birkaç tane bina yapacağız. Bol bol seyir alanları olacak. Vatandaşlarımızın gelip güneşin batışını izleyebilecekleri, sportif faaliyet yapabilecekleri, balık tutabilecekleri, rahatlayabilecekleri bir alan yapacağız. Kırıkkale'ye yeni bir mekan kazandırmak için çabalıyoruz. Vatandaşlarımızın hafta sonu ailesiyle birlikte gelerek, vakit geçireceği ve bundan da zevk alacakları oyun alanları oluşturacağız. Asma köprü ve teleferikte proje içerisinde olacak. Alanımızın doğal güzelliğini bozmayacak şekilde çalışmalarımız devam edecek. Tarihi köprünün hemen bittiği yerde, ırmağın kenarında vatandaşlarımızın oturup çay içebileceği alanları da yapacağız."

Turizm firmalarıyla görüşerek bölgenin tur planları kapsamına alınmasını sağlayacaklarına değinen Sezer, tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini, kentin Ankara'ya yakınlığı avantajını kullanarak başkentten de buraya insanların gelmesini amaçladıklarını kaydetti.

"İlkbaharda projenin ilk etabını açacağız"

13. yüzyıldan kalma köprünün projenin tam ortasında olacağına işaret eden Sezer, şöyle devam etti:

"Köprüyle ilgili karayollarının da bir çalışması olacak. Bizler de bu kapsamda köprünün ışıklandırmasıyla ilgili çalışmamızı tamamladık. Hem köprümüzün hem de kanyondaki yürüyüş alanlarının ışıklandırması bir ay sonra tamamlanacak. Işıklandırma çalışmamız bittiğinde gece de seyir açısından ayrı bir zevk verecek. Hemen karşımızda Hititlerden kalma Büklükale sit alanımız var. Orasını da vatandaşlarımızın gezip görebilecekleri bir alan haline getireceğiz. Projemiz bizim bir yılımızı alacak. Ama ilkbaharda projenin ilk etabını açacağız."

AA

Etiketler: Kırıkkale, Kızılırmak, köprü, tarih, Selçuklu
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