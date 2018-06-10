Selim Sırrı Paşa'ya dua edilmesine vesile olan görüntü...

İzmit'te, sıcak hava kendini iyiden iyiye hissettirirken, Yürüyüş Yolu'nda bulunan tarihi çınarlar kenti bir ucundan diğer ucuna gölgede tutuyor. Sıcaktan korunmak isteyenler çınar ağaçlarının oluşturduğu koridorun gölgesinde yürüyor.

İzmit kent merkezinde bulunan Hürriyet ve Cumhuriyet caddelerinin bulunduğu Yürüyüş Yolu'ndaki kentin simgesi haline gelen tarihi çınar ağaçları, kent sakinlerine nefes aldırıyor.

1887-1895 yılları arasında İzmit mutasarrıfı olarak görev yapan Selim Sırrı Paşa tarafından şu an Yürüyüş Yolu'nun bulunduğu demiryolunun her iki yanına diktirilen çınar ağaçları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek, koruma altına alındı.

Kentin bir ucundan diğer ucuna uzanan çınar ağaçlarının gölgesine sığınanlar, dev ağaçların oluşturduğu koridorda yürüyüp, banklarda oturarak zaman geçiriyor.

Asırlık çınar ağaçların önemine dikkat çeken öğretmen Fatih Ekinci, "Burası çok güzel, hem gölgelik oluyor hem de serinlik. Aşırı sıcaklarda serinlik yaşatıyor bizlere. Ailece buraya gezmeye geliyoruz, bu serin ortamda gezmekten hoşlanıyoruz. Yürüyüşlerimizi de yapabildiğimiz sevdiğimiz bir yer. Ağaçlarla kaplı olması bizlere keyif veriyor. Kentin oksijen deposu gibi. Zaman zaman kargalar kaplasa da çınar ağaçlarını, sesleriyle de rahatsız olsakta biz çınar ağaçları kaplı yolumuzu seviyoruz ve beğenerek de burada geziyoruz" dedi.

'ÇINAR AĞAÇLARININ VARLIĞI HUZUR VERİYOR'

Sedat Karadeniz ise çınar ağaçlarının varlığının kendisine huzur verdiğini belirterek, "Şehrin tek nefes alınabilen yeri burası. 10 yıldır buradayım 2-3 gün bile buraya çıkmasam yokluğunu hissediyorum. Çünkü trafiğin içerisinde kendinizi yalnız hissedebildiğiniz bir yer burası. Baya il dolaştım böyle bir yer daha görmedim, umarım böyle de kalır burası. Sürekli olarak geziye çıkıyorum bu yolda. Yeşili zaten seviyorum, burada da çınar ağaçlarının varlığı bana huzur veriyor" diye konuştu.

'YÜRÜYÜŞ YOLU'NDA GÜZEL BİR MANZARA VAR'

Çınar ağaçlarının gölgesinden faydalandıklarını ifade eden İskender Canalkın, şöyle konuştu:

"Asırlık çınar ağaçlarını sanırım Sırrı Paşa dikmişti, mekanı cennet olsun. Onun sayesinde temiz hava almış oluyoruz. Çınarların altında, gölgesinden istifade ediyoruz. Yürüyüş Yolunda da çok güzel bir manzara var. Günde 3-4 defa çıkar yürürüm buralarda."

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SELİM SIRRI PAŞA KİMDİR?

Osmanlı'nın ilk yol ve köprü gezici mühendisi unvanına sahip, 1888-1894 yılında İzmit'te Mutasarrıf (günümüz valisi) olan Selim Sırrı Paşa'nın Asıl adı Selim olup Sırrı mahlasını kullanmıştır.

Vidinli (Bulgaristan) Balcı Kenanoğulları olarak tanınmış bir aileye mensuptur. 1851 yılında Vidin’de doğmuştur. İptidaî ve rüştîye eğitimini Vidin’de yapmış, ardından Rumeli, Anadolu ve Suriye’de yapılan şose yolları denetlemiş, yapımlarını sağlamıştır.

Gösterdiği başarı üzerine 1888’de İzmit mutasarrıflığına atanmıştır. Bu sırada yol yapım işlerine hız vermiş, göreve başlar başlamaz Ankara’ya doğru yapılmakta olan yol bitmemiş olduğundan sancak içinde yol seferberliği ilan etmiş ve 35 binden fazla köylüyle yolları sona erdirmiştir. Demiryolu boyunca sıralanan ve İzmit’in bir özelliği olan çınar ağaçlarını bu esnada diktirmiştir. İzmit ovası bataklıklarının kurutulması için Tavşantepe yöresinden toprak getirterek kısmen kurutulmasını sağlamıştır.

1894 yılında Fransız Koleji’nin yapımı sırasında kulesine Fransız bayrağı çekildiğinde bayrağı indirtmiş ve inşaata engel olmuştur. Bu olay üzerine Fransız elçisinin şikâyeti ile görevinden açığa alınmıştır; ta ki 1913 yılında Balkan Harbi sırasında yeniden iskân işleriyle görevlendirilmiştir.

1924 yılında vefat etmiş, cenazesi Fevziye Camii yanına defnedilmiştir. 1943’te Belediye Başkanı Kemal Öz’ün çabalarıyla kemikleri Namazgâh Şehitliği’ne kaldırılmıştır. ((Kaynak: https://www.kulturportali.gov.tr/))

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