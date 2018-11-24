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24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Selimiye Camisi 2019'da restorasyona alınacak

24 Kasım 2018, Cumartesi 20:00
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Edirne'deki Selimiye Camisi'nin restorasyonunun Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2019'da başlatılacağını bildirdi.​​

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce inşa edilen İslam Birliği Öğrenci Yurdu ile Odabaşı Vakıf Konut ve İş Merkezi açılışı töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yepyeni bir döneme geçildiğini vurgulayarak, Bakanlığın Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ortak çalışma alanlarının bulunduğuna işaret etti.

Ersoy, Türkiye'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin soruya karşılık da "Son 20 yılda 5 bin 220 civarında restorasyon yapıldı. Edirne ile ilgili de projemiz yakın bir tarihte yapılacak, 2019 yılı içinde Selimiye Camisi'nin restorasyonuna başlayacağız. Projemiz dahilinde çok kısa bir sürede restorasyonunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki Sultanahmet Camisi'nde devam eden restorasyon çalışmalarına yönelik de Ersoy, "Sultanahmet Camisi'ndeki restorasyonda özellikle minareler en son dikkati çekti. Orada 17 santimlik bir kayma var, söküm sebebi aslında bu kaymadan kaynaklanıyor. Hızlı bir şekilde düzeltiyoruz. Sultanahmet Camisi inşallah 2020'de hizmete girmiş olacak. Minarelerde mecburi bir söküm ve takma işlemi yapılıyor." bilgisini paylaştı.

Bosna Hersek'te halkı içine alan turizm programları başlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bosna Hersek'te TİKA ile yürütülecek turizm programlarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Aslında halkın katılımcı olduğu, biz dışarıdan bir yatırımcı değil de TİKA ile birlikte öncü olacağız. Nevşehir'de de gördüğüm tarzda, halkın kendi evlerinde bir iyileştirme yaparak, sokak sağlıklaştırmasıyla birlikte her birinin kendi işlerinin patronu olacakları bir şekilde birkaç noktada turizm alanı planlayacağız. Bu sistem başarılı olursa birkaç noktada da eğer arazi tahsisi vesaire mümkün olursa Türk yatırımcıları da davet edeceğiz buraya ama ilk etapta burada yaşayan yerleşik, yerel halkın proje dahilinde kendi olanaklarıyla kendi evlerini turizm alanına çevirip onların direkt bir nevi küçük patronlar şeklinde turizme, ticaret hayatına katılmalarını istiyoruz."

Ersoy, Foça'daki Alaca Camisi'nde de sona gelindiğini, Mart 2019'da hizmete açılmasının hedeflendiğini bildirdi.

"Müzeleri, müzeciliği sevdirmek istiyoruz"

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yönelik soru üzerine de Ersoy, müzelerin bugünden itibaren öğretmenlere ücretsiz giriş imkanı tanınacağını söyledi.

Ersoy, "Müzeleri, müzeciliği sevdirmek istiyoruz. Küçük yaşta da öğrencilere müze sevgisini aşılamak istiyoruz. Bu da aslında öğretmenlerle mümkün. Önce öğretmenler gezecek, görecek. Gördüklerini, gezdiklerini öğrencilerine aktaracaklar." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: Selimiye Camii, Edirne, Mimar Sinan, restorasyon
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