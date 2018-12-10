Sema Allah’a ulaşmak için yapılır

Tasavvufta Mevlevî yolunun öncüsü, düşünce adamı Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin izinden giden, Mevlânâ Türbesi’nin en dikkati çeken sembollerinden semazenler, hayatlarını da bu uğurda şekillendiren kişilerden oluşuyor.

"Mevlana'nın yolu Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in yoludur"

Mevlana’dan Bediüzzaman’a Uzanan Çizgi

Mevlânâ’nın dünyaca bilinen en önemli çağrısı “gel” sözü, Mevlevilik ve onu yaşatan semazenlerin de en büyük düsturu. Sema ritüeli ve semazenlerle ilgili, açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl, Türk ve İslâm âleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin vefat ettiği gece olan Şebiarus’un 745’inci yılında, Konya’da vuslat törenlerinin yapıldığını söyledi.

Özçakıl, semanın, Mevlânâ Hazretleri’nden bugüne kadar gelen, Mevlevilerin en önemli zikir çeşitlerinden biri olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü, “Hazreti Mevlânâ, kâinatta canlı-cansız tüm varlıkların bir dönüş içinde olduğunu ve bu dönüşün başı boş değil, Cenâb-ı Allah’ı zikrederek yapıldığını düşünmesi üzerine, kendisi de bu coşku ile sema etmiştir. Sema, günümüze kadar da Mevlevî zikri olarak gelmiştir. Sema bir araç olarak görülmektedir, asıl amaç Cenâb-ı Allah’a ulaşma gayesi gütmektedir. Semazenin gönüllü olması, niyet etmesi ve kabiliyetli olması gerekiyor. Sema, aşkla yapılması gereken, Allah ile birlikte olma düşüncesi ve gayreti içerisinde olmayı içinde barındıran bir ritüeldir.”

“Semazenler her çark edişinde Allah’ı zikreder”

Semazenlerin eğitimi ile ilgili de bilgi veren Özçakıl, şunları kaydetti, “Semazen, sema etmesini öğrenebilmesi için öncellikle ‘meşk tahtası’ dediğimiz, ortasında bombeli bir çivi olan kaygan ahşap zemin üzerinde talimine başlar. Bu çivi üzerine bir tutam tuz serpmek suretiyle, sol ayak baş parmağını bu çiviye yerleştirir. Sağ ayağını çapraz bir şekilde öne doğru atar. Sol ayağını çivi merkez olmak suretiyle, ökçesiyle birlikte çivinin etrafında döndürmeye başlar. Sağ ayak da onunla beraber 360 derecelik bir dönüşle takip eder. İlk başlangıç noktasına, sağ ayağını aynı noktaya getirir. Bunun adı bir çarktır. Semazen her çark edişinde Allah’ı zikreder”