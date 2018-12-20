Şikâyetler “100 Temel Eser” uygulamasını bitirdi

MillÎ Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ve ortaöğretim öğrencileri için belirlenen “100 Temel Eser” uygulamasının sona erdirilmesi kararı alındı.

Millî Eğitim Bakanlığı, “100 Temel Eser”le ilgili genelgeyi yürürlükten kaldırdı. Söz konusu kararda öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerden gelen olumsuz bildirimler, konuyla ilgili akademik tesbitler ile uygulamaya yönelik detaylı araştırma ve çalışmalar dikkate alındı. Kararda çeviri eserlerin muhtevasına yönelik sorunlar ile yayınevlerinin kamuoyunu yanıltıcı uygulamaları da etkili oldu. “100 Temel Eser” uygulaması, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla çocukluk ve ilk gençlik dönemi edebiyatı eserleri esas alınarak 2005 yılında hayata geçirilmişti. AA

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