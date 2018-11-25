"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Sırbistan'ın 440 yıllık Osmanlı hamamı zamana direniyor

25 Kasım 2018, Pazar 15:00
Mohaç Meydan Muharebesi'nin ardından Osmanlı himayesine giren Sırbistan'ın Baç kasabasında 1578 yılında inşa edilen hamam, Voyvodina bölgesindeki tek Osmanlı hamamı olma özelliğini taşıyor.

Sırbistan'ın kuzeybatısındaki Baç kasabasında, bölgenin Mohaç Meydan Muharebesi'nin ardından Osmanlı himayesine girmesinin ardından 1578 yılında inşa edilen hamam, bölgedeki tek Osmanlı hamamı olma özelliğini taşıyor.

Aradan geçen 440 yıla rağmen bugün de büyük oranda ayakta kalmayı başaran tarihi hamam, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de Osmanlı'nın Sırbistan'daki varlığının en önemli miraslarından biri olarak gösteriliyor.

Baç Ulusal Kütüphanesi Küratörü Vesna Glavocevic, 1578 yılında inşa edilen hamamın büyük bir bölümünün bugüne dek korunduğunu söyledi.

Hamamla ilgili ilk bilgilerin 16. yüzyıla ait arşivlerde mevcut olduğunu aktaran Glavocevic, "Hamam, erkek ve kadınlar tarafından ayrı zamanlarda kullanılan tek bir bölümden oluşuyor. Girişinde soyunma odaları bulunuyordu. Hamamın günümüze ulaşan su boruları seramikten yapılmış. Biri küçük diğer büyük iki tane de halvet bölümü mevcut." ifadelerini kullandı.

Glavocevic, hamamların o dönem insanların bir araya geldiği alanlar olarak da kullanıldığını belirterek, "Hamam, Osmanlıların Baç'tan ayrıldığı 1687 yılına kadar hizmet vermiş. Osmanlılardan sonra da hamam yıkılmamış ancak eskisi kadar da kullanılmamış." diye konuştu. 

Partizanlar eğlence mekanı olarak kullanmış

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından da hamamın aslına uygun olarak korunduğunu anlatan Glavocevic, İkinci Dünya Savaşı ile buradaki Osmanlı mirası eserlerin partizanlar tarafından eğlence mekanı haline getirildiğini söyledi.

Glavocevic, hamamda zaman içerisinde hasarlar oluşmaya başladığını kaydederek, "Baç'ın Yüzyılı Projesi" kapsamında 440 yıllık hamamın korunması gerektiğine dikkat çekildiğini dile getirdi.

Osmanlıların Baç'ta başka izler de bıraktığını aktaran Glavocevic, "12. yüzyılda inşa edilen Fransisken manastırı, Osmanlıların şehre gelişiyle camiye dönüştürülmüş. Caminin içerisinde korunan motifler, burasının iki dine de hizmet verdiğini gösteriyor." dedi. 

Glavocevic, eski cami ve manastırın bugün kilise olarak kullanıldığını belirterek, "Kilise içindeki mihrap, buranın bir zamanlar cami olduğunun en büyük görsel kanıtı. Eski nüfus sayımlarına baktığımızda Baç'ta 11 derviş, sekiz imam ve dört müezzinin yaşadığını görüyoruz. Baç, konum itibarıyla stratejik bir değere sahip değildi. Bu nedenle daha çok bir kültür merkezi olarak yapılandı." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın Voyvodina bölgesinde kalan 6 bin nüfuslu kasabada farklı etnik ve dini kökenden insanların huzur ve barış içinde yaşadığını vurgulayan Glavocevic, şehrin simgelerinden kalenin de bugüne kadar ulaşmış eserlerden olduğunu sözlerine ekledi.  

AA

Etiketler: Sırbistan, Mohaç Osmanlı, hamam
Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul ilçelerinin 2019 bütçesi onaylandı

    'Avrupa entegrasyonu için bir zafer anı değil'

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Fransa'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

    Sırbistan'ın 440 yıllık Osmanlı hamamı zamana direniyor

    "Şehir hastanelerinde muayene, ameliyat, yatak ve hasta sayısı garantisi yok"

    SP Lideri Karamollaoğlu: Uluslararası sahada Türkiye'nin itibarı giderek zayıflıyor

    Gelişmiş ülkeler ekonomilerine 1,7 trilyon dolar katacak

    Liderler Brexit'i onayladı: İngiltere AB'den ayrılıyor

    Kanser hastalığında doğru bilinen yanlışlar

    Dev organizasyona Türkiye ev sahipliği yapacak

    Sanal dolandırıcıların 'Efsane Cuma' oyununa dikkat!

    Milli Savunma Bakanı Akar: TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması yürütülüyor

    Bahçeli: Biz 31 Mart'a 'ne kazanıp, ne kaybederiz' gözüyle bakmıyoruz

    Kanada'da 'Peygamberimizi Anlamak' konulu panel düzenlendi

    Trump'tan ABD'ye gelmek isteyen göçmen konvoyuna tehdit
    📷

    Sonbaharda tefekkür bir başka güzel

    Kuru soğanlar yine göz yaşarttı

    Rahip başörtüsünü savundu

    Karikatürler

    Rehber isimlerin başında Said Nursî geliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Rehber isimlerin başında Said Nursî geliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençler, Diyanet ve cemaatler
    Durmuş Ali İnci

    Zulüm içinde düşündüren bir hatıra
    Faruk ÇAKIR

    Ne kadar demokrasi, o kadar ekonomi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Rahip başörtüsünü savundu
    Rifat OKYAY

    Nazik ve duyarlı çocuk yetişir mi?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Üstad’ın izinden
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yeni Asya dünyayı tercih etmedi
    Genel

    Karikatürler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.