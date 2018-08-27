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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Sokaklarımızı kelime kirliliğinden kurtaralım

27 Ağustos 2018, Pazartesi
İş yerlerinin Türkçe tabela kullanması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “sokaklar yabancı kelime kirliliğinden mutlaka kurtarılmalı” dedi.

Bütün işyeri sahiplerine Türkçe tabelâ kullanmaları yönünde çağrıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tabelâ kirliliğini engellemek ve dilimizin yozlaşmasını önlemek için tüm iş yeri sahipleri TSE tarafından belirlenen tabelâ standartlarına uymalı. Tabelâ standartlarına uymayan işyerleri, bazı belediyelerde olduğu gibi ülke genelinde denetlenmeli. Öte yandan tabelâda Türkçe karakter kullananlara kademeli olarak vergi indirimi getirilirse Türkçe tabelâ kullanımı özendirilmiş olur. En önemlisi cadde ve sokaklar yabancı kelime kirliliğinden mutlaka kurtarılmalı” dedi.

Yaptırım uygulanmalı

Türkçe tabelâ kullanımının vergi indirimi ile özendirilmesi gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tüm ticarî müesseseler kullandıkları tabelâlar için belediyelere her yıl ilân ve reklâm vergisi ödemektedir. Eğer Türkçe karakterli tabelâları kullananlara belli oranlarda indirim veya tabelâ vergisi muafiyeti getirilirse iş yeri sahipleri tabelâlarda yabancı kelime kullanmaktan vazgeçer. Ülke genelindeki bazı belediyelerde olduğu gibi, en az yüzde 75’i Türkçe olmayan tabelâ kullanan iş yeri sahipleri uyarılmalı” şeklinde konuştu.

Yerli üretime yabancı tabela

Yaşanan durumda çelişkiler olduğunu belirten Palandöken sözlerini şöyle tamamladı:  “Yabancı kelimelerden oluşan tabelâlar hem vatandaşlar tarafından anlaşılmıyor, hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Yerli ürünlerimizin üretilip satıldığı iş yerlerinde bile dikkat çekmek için yabancı kelimelerin yazılı olduğu tabelâlar kullanılıyor. Tüm iş yerleri TSE’nin belirlediği tabelâ standartlarına uymalı.”

Haber Merkezi

Etiketler: tesk, palandöken
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  • Ali Tam

    27.8.2018 06:54:02

    Bu talep adil degil. Bir yanda acilim diyerek Kürtceye kapi aciyorsun, diger yerden ülkene kabul ettigin Mültecilerin Arapca tabelalari seni rahatsiz ediyor. Bu bir tezat ve adil degil.Almanya ve Fransa gibi ülkelerde Türk veya Arap dükkanlarina da bu hürriyet veriliyor. Türkiye niye hem onlardan insancil mülteci kabul edip hem de onlardan daha despot olup yapisina uymayan bir tutuma girsin. Milletimizin cogu otodidaktik metodla Kur'an harflerini kendi kendine ögreniyor. Ingilizce mübah da Arapca mi göze batiyor?

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