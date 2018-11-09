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9 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Somaliland’dan Avustralya Nur Vakfı’na anlamlı ziyaret

09 Kasım 2018, Cuma 22:00
Doğu Afrika’da yapmış olduğu insanî yardım çalışmalarından dolayı takdir ve tebrik edilen Avustralya Nur Vakfı, bu hafta Somilaland’den Avustralya’ya ziyarete gelen Eski İçişleri Bakanlığı yanı sıra yıllardır kabine değişik bakanlık görevi üstlenmiş; Cumhurbaşkanı Muse Bihi Abdi’nin özel baş danışmanı Ali Muhammed Waran Ade’yi ağırladı.

Vakfın Somaliland’a yapmış olduğu hizmetlerden sitayişle bahseden Waran Ade ve Heyeti “Somaliland halkı sizlere müteşekkir.” dedi. Avustralya Nur Vakfı bölgede içme suyu, kurban kesimi, hastane malzemeleri, giyecek, katarakt ameliyatı ve farklı insanî yardımlar sürdürmektedir. Waran Ade Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze Türk’lerle Somali halkının ilişkilerinden bahsedip “Bizim gözümüz kulağımız Türkiye’de” dedi. Waran Ade, Avustralya Nur Vakfının yardımlarının devam etmesini istediklerini dile getirdi. 

Sırada içme suyu projemiz var

Misafir heyetini vakıf merkezinde karşılayan Avustralya Nur Vakfı Genel Koordinatörü Fatih Yargı, “Vakfımız imkânı nispetinde kardeş Somali halkına yardım etmeye devam edecektir. Bizler her zaman mazlûm ve masumların, fakir ve mazlûmların yanında olmayı kendimize şiar edinmiş bir kuruluşuz” dedi. Fatih Yargı heyete bölgede yeni projelerden bahsedip “Temiz arıtılmış içme suyu ve her fakir aileye on tavuk bir horoz projemiz sırada” diyerek müjde verdi. Verilen akşam yemeğinden sonra heyet memnun bir şekilde ayrıldı.

Avustralya – Yeni Asya

Etiketler: avustralya nur vakfı, yeni asya
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