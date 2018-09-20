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20 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Su medeniyetinde yeni bir iz bulundu

20 Eylül 2018, Perşembe 00:02
Tarihçi ve Dağcı Rıdvan Şükür, “Gebze ve çevresinde su medeniyetinin izleri” çalışmasında hiçbir yazılı kaynakta bahsedilmeyen, “Papuçcu zade Ahmet Ağa” çeşmesini buldu.

Gebze ve çevresinde bulunan tarihî çeşmeleri inceleyen Rıdvan Şükür, bu güne kadar hiçbir kaynakta bahsedilmeyen yapılış tarihi olarak kitabesinde 15 safer 1213 olarak gün ay ve yıl olarak yazılan çeşmenin Gebze çevresindeki en eski çeşmelerden birisi olduğunu söyledi. Yapım tarihinin miladî karşılığı 29 Temmuz 1798’e denk gelen bu çeşmenin kitabesinin Mermerden yapıldığını İnsan suresinin 21. Âyeti ile başladığını ifade eden Şükür, Çeşme Kitabesi’nin üç satırdan oluştuğunu ikinci ve üçüncü bölümlerinin yaptırana ait bilgiler ve yapım tarihi ile ilgili olduğunu söyledi.

Abdullah Uzun

Etiketler: gebze, su
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