Süleymaniye Camiinin imareti çöp deposu olmuş!

Tarihi eserlere sahip çıkamadığımızın bir delili daha gözler önüne serildi.

Turizm rehberliği yapan Metin Kural, Süleymaniye Camiinin imaretinin altında çöp ayrıştırma deposu olduğunu duyurdu. Turistleri gezdirirken rastladığı tablo karşısında tepkisini facebook sayfasından paylaşan Metin Kural, "Dün [23 Ocak 2017] tur yaparken yine sinirlerim beynime çıktı.

Tarihimizin en önemli eseri Süleymaniye'nin İmareti'nin altı çöp ayrıştırma deposu. Sözün bittiği yer. Bu işten sorumlu Belediye'nin Sarayı'na 700 metre uzaklıkta. Osmanlı'nın torunuyuz ya. Bir de olmasak" diye yazdı.

Yeni Şafak yazarı, araştırmacı Müfid Yüksel de (‏@mufidyuksel) fotoğrafları twitter hesabından paylaşarak, " İstanbul-Süleymaniye Külliyesi İmâretinin altı çöp ayrıştırma deposu mu? Bu saygısızlığa kesinlikle son verilmeli" diye yazdı.

Metin Kural'ın bu paylaşımı üzerine haberi yorumlayan takipçileri de ilgisizliğe büyük tepki gösterdi. Bazı katipçilerin paylaştığı yorumlar şöyle:

Mahir Karakuş: Bu işler vakıf mülklerinin kime nasıl kiraya verildiği takip edilmeden çözülmez abi. O kadar kuralsız iş var ki?

Mehmet Akşan: Ben de gördüğümde üzülmüştüm, bir de orda yürürken size garip garip bakıyorlar, daha birkaç yıl önce restore edilen Süleymaniye'de sadece belli noktaları restore etmişler, yazık...

Oğuz Gemalmaz: Neden şaşırıyorsun Metin? Bu görgüsüz vurumduymazlık yaşamımızın her noktasına hükmetmeye başladı. Bu mevzu siyaset üstü filan değil, aksine bugünkü siyasetin tam merkezinde...

Metin Kural: Herkes utanmalı.

TC Izzet Israel Benyakar: Geleceğimizi çöplüğe çevirme uğraşındakilerden geçmiş için medet umulamaz, maalesef akıllar firarda.

Muzaffer Tanrikulu: Ya sabır!

Hakan Ozdolgun: Ah be baba'nnem, Osmanli torunu isi masal, tamamen siyasi cikarlar icin kullaniliyor. Yoksa takan kim Osmanli mirasini.

Adnan Kiliç: Bizim söyleyeceğimiz şeyi sen söylemişsin Metin. Osmanlı torunları bunlar. Ya bir de Osmanlı'cı olmasalardı?

Dincay Tüfenk: Yani, "Söylesem, dermanı yok; sussam, gönül razı değil!"

Sedat Tardu: Actim sayfayi buyrun yine sinirden beynim uyustu!!

Mustafa Alpsoy: Ben bisunami diyorum turkiye'de soylem baska eylem vaska. okunan baska yapilan baska.

Metin Kural: Mustafa Abi, Süleymaniye'nin çevresinin bu halde olmasını kabullenemiyorum.

Günder Tunçeli: 3-4 ay önce aynı yerlerden fotoğraflarla uyarmıştım. Şaşırmadım...

Ertan Hatay: Surların altı zaten tinerci yuvası.

Müfid Yüksel: Maalesef.

Murat Ozdemir: İBB beyaz masaya bildirin bence. Bir şekilde mutlaka cevap veriyorlar.