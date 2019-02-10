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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Sultan Abdülhamid ileri görüşlüydü

10 Şubat 2019, Pazar 10:00
Sultan 2. Abdülhamid’in 4’üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, dedesinin ileriyi gören bir lider olduğunu söyledi. Almanya’nın başşehri Berlin’de “Şehzadenin Dilinden Sultan Abdülhamid Han” başlıklı konferansta konuşan Osmanoğlu, dedesi Abdülhamid Han’ın devlet adamlığını anlattı.

İkinci Abdülhamid Han vefat yıl dönümünde dualarla yad ediliyor

Sultan Abdülhamid Han’ın ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Osmanoğlu, bugün sorunlu olarak bilinen bölgelerin birçoğunun o dönem Osmanlı Devleti sınırları içinde yer almasına rağmen şahsî olarak dedesi tarafından satın alındığını kaydetti.

Osmanoğlu, “Musul ve Kerkük’ün yüzde 70’i, Bab ve İdlib’de araziler ile Kudüs’te Mescid-i Aksa civarında yerler alıyor. Bu sebeple Abdülhamid Han’ın ileriyi gören bir lider olduğunu söylüyoruz.” ifadelerini kullandı. Sultan Abdülhamid Han’ın Fransızca ve diğer Batı dillerini çok rahat konuştuğunu anlatan Osmanoğlu, Arapça ve Farsça öğrenmenin Osman Gazi döneminden gelen bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. Orhan Osmanoğlu, Berlin’de gördüğü ilgiye ilişkin ise “Dedem Abdülhamid’in gönüllerde yaşadığını görmem beni çok mutlu etti” değerlendirmesini yaptı.

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Konuyla ilgili önemli makaleler:

İkinci Abdülhamid üzerinden Said Nursî düşmanlığı

Biri İslâm âlimi, diğeri Osmanlı hükümdarı ve halife-i Müslimîn. Said Nursî ve İkinci Abdülhamid…

İlkinin lâkabı “Bediüzzaman” (zamanın eşsizi), öbürününse sıfatı “sultan ve halife.” Aynı asırda yaşamalarına rağmen kaderin cilvesiyle bir türlü buluşamayan iki mühim şahsiyet… 

Ve ikisi hakkında bir kitap: “Tarihî Gerçekler Işığında Bediüzzaman Said Nursî ve Sultan II. Abdülhamid…”

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/orhan-guler/ikinci-abdulhamid-uzerinden-said-nursi-dusmanligi_426090

Bediüzzaman, 'şahsiyeti' ile 'siyasetini' ayırdığı Sultan Abdülhamid'i nasıl tenkit ediyor?

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Olduğu gibi Sultan Abdülhamid

Tam 33 yıl (1876-1909) müddetle padişahlık yapan Sultan II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918'de, ikamet etmekte olduğu Beylerbeyi Sarayı’nda son nefesini vererek Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Yazının hemen başında, bu “Son kudretli padişah” ile ilgili önemli bazı tevâfukları nazara vererek, konuya öyle devam edelim.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/oldugu-gibi-sultan-abdulhamid_423438

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Bediüzzaman, 'şahsiyeti' ile 'siyasetini' ayırdığı Abdülhamid'e neler söylemişti?

Tartışmalara konu olan önemli bir meseleyi ifrat ve tefritten uzak olarak vasat bir yaklaşımla ele alarak, Büyük İslam Alimi Bediüzzaman'ın 'şahsiyeti' ile 'siyasetini' ayırarak değerlendirdiği, 'Veli Padişah' dediği ama aynı zamanda bazı uygulamalarını eleştirdiği, Abdülhamid Han arasındaki dialog ve karşılıklı bakış açılarını doğru bir yaklaşımla ele almaya, doğru ve hakperest bir şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/kultur-sanat/bediuzzaman-sahsiyeti-ile-siyasetini-ayirdigi-abdulhamid-e-neler-soylemisti_409857

AA

Etiketler: abdülhamid han, orhan osmanoğlu
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