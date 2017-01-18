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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Suriyeli kilimci, 4 asırlık aile mesleğini Türkiye'de sürdürüyor

18 Ocak 2017, Çarşamba 10:46
Suriye'de 400 yıl kilim dokuyan Kasım ailesinin son temsilcisi 62 yaşındaki Abdulkadir Kasım, ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle soyunun mesleğini Gaziantep'te açtığı atölyede sürdürüyor. Daha önce Suriye'den 50 ülkeye kilim ihraç eden Kasım, şimdi Türkiye'de ürettiği kilimleri çeşitli ülkelere siparişle gönderiyor.

Halep'in ünlü kilim dokuyan Kasım ailesinin son ustalarından Abdulkadir Kasım, 6 yıl önce başlayan iç karışıklık nedeniyle eşi ve 5 çocuğuyla birlikte ülkesini terk edip Türkiye'ye sığındı. Gaziantep'e yerleşerek atölye açan Abdulkadir Kasım, kilim dokuyarak 4 asırdır soyundan gelen mesleği sürdürmeye çalışıyor. Suriye'de iken ürettiği kilimleri 50 ülkeye ihraç eden Abdulkadir Kasım, şu anda Türkiye'de ilmek ilmek işlediği el dokuması kilimleri, siparişle çeşitli ülkelere gönderiyor.

İç karışıklıkla birlikte, ailesini de alıp Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını belirten Abdulkadir Kasım, şöyle dedi:

"Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından yaşam şartları çok zorlaştı. Canımız güvende değildi, şehir yaşanacak halde değildi. Ben de savaş başladıktan 6- 7 ay sonra ailemi alıp Gaziantep’e geldim. Avrupa ülkeleri, Müslüman olmadığı ve Suriye’ye uzak olduğu için Türkiye’ye geldik. Buradaki herkes bize kardeş gibi davranıp bizi sahiplendi. Kilim dokuma bizim aile mesleğimiz. Mesleğimizi devam ettirmek için işyeri açmaya karar verdim. Buradaki esnaf dükkan açmamızda bize çok yardımcı oldu" dedi.

Suriye’deki iç karışıklıktan önce el dokuması kilimlerini 50 ülkeye ihraç ettiğini söyleyen Abdulkadir Kasım, şunları söyledi:

"Gaziantep’e geldiğimizde ekmek parası kazanmak için çalışmamız gerekiyordu. 400 yıllık aile mesleğimizi burada devam ettirmek istedik ve iş yerimizi açtık. Daha önce Gaziantep ile kilim ticareti yapıyorduk. Biraz piyasayı biliyorduk o yüzden Gaziantep'e geldik. Avrupa’daki akrabalarım, Avrupa’ya gelmemi, orada imkanların daha iyi olduğunu söyledi. Avrupa Müslüman değildi, Suudi Arabistan, Katar gibi Arap ülkeleri de hem uzak, hem de Türkiye gibi rahat değil. Türk devleti ve insanları çok yardım severler. Bize her konuda yardımcı oluyorlar. Gaziantep aynı Halep gibi, bu yüzden burada hiç yabancılık çekmiyoruz ama hiçbir yer vatan gibi olmaz. Suriye’deki savaşın bir an önce bitmesini ve ülkeme dönmeyi istiyorum."

DHA

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