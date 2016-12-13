Tarihi caminin duvar süsleri 'yanlışlıkla' boyandı!

Avrupa'nın en eski camilerinden biri olan Bulgaristan'daki Ebubekir Camisi'nin cemaat tarafından yanlışlıkla üzeri boyanan duvar süslemelerinin restorasyonu için yardım gerekiyor.

İhtişamı 1667 yılında Evliya Çelebi’nin notlarında anlatılan cami, yapımından bu yana geçen 600 yıla rağmen şehrin en dikkat çekici mimari eserlerin arasında yer alıyor.

Yambol kentinin merkezinde bulunan, halkın "eski cami" olarak da adlandırdığı Ebubekir Camisi'nin din görevlisi Arif Yambollu, kentte yaşayan 5 bini aşkın Müslüman'ın maddi gücü ve bilgisinin bu tarihi eserin restorasyonu için yetersiz olduğunu ifade etti.

Yambollu, sadece Bulgaristan'da değil, Avrupa'daki en eski camiler arasında yer alan Ebubekir Camisi'nin dine karşı acımasız davranan eski komünist rejimde bile ayakta kalmayı başardığını vurgulayarak "Bulgaristan’da 1989 yılına kadar var olan totaliter rejim, camiyi ibadete kapatıp dönem dönem, un, giysi deposu, hatta cephanelik olarak kullanmış. Rejimin düşmesinden kısa bir süre sonra, 1991 yılında cami Müslümanlara iade edilmiş. Onlar da kapılarını açtıktan sonra bir bakmışlar, komünistler camide yangın çıkarıp kullanılamaz hale getirmişler. Kendi aralarında para toplayıp bütün camiyi beyaz badana yapmışlar. Derken, 600 yıllık bir eseri de kendi elleriyle mahvettiklerini kendileri bile farkına varmamışlar.” dedi.

Arif Yambollu, o dönemdeki cemaatin bilgisizliğinden kaynaklanan badana yapımı sonrası caminin duvarlarındaki hat eserlerinin artık görünmediğine işaret ederek bu nedenle caminin çok kapsamlı bir restorasyon ve onarıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yambollu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yetkililerinin her yıl ziyarete gelerek durum ve ihtiyaç tespitinde bulunduğunu kaydederek “Aslında TİKA’ya başvurmamız sadece maddi kaynak arayışı nedeniyle değil. Biz Osmanlı mimari sanatından anlayan başarılı uzmanların buraya gelmesi ve camimizi restore edip onarmalarını istiyoruz” ifadesini kullandı.

Yambol’daki Müslümanların yaşadıkları semte biraz uzak olan caminin sıklıkla milliyetçi ve ırkçı kişilerin saldırılarına uğradığını anlatan Yambollu, sürekli kırılan camları, duvarlara yazılan hakaret içerikli yazıları da onarıp kapatmaya bazen imkan bulamadıklarını belirtti.