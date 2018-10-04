Tarihî camiye zarar verildi

Edirne’de 15. yüzyılda inşa edilen tarihî Demirtaş (Timurtaş) Camii’ne girerek zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi’nde Yunanistan sınırına yakın bulunan caminin kapısının açık, bir camının da kırık olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine tarihî camiye jandarma ve olay yeri ekipleri gönderildi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin, camideki ses sitemine zarar verdiği, dolapları, camları ve bazı eşyaları kırdıkları tesbit edildi. Cami içerisindeki tespihlerin koparılarak bahçeye saçıldığı, Kur’ân-ı Kerîm ile dinî kitapların cami dışında yerlere atıldığı görüldü. Jandarma ekiplerinin, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatıldı. AA

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