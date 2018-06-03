Tarihi türbe inşaatların arasında kaldı

Erzurum'da merkez Yakutiye ilçesindeki Hasan-ı Basri Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışması sırasında vatandaşların türbe olduğu iddiasıyla yıkımına izin vermediği yapı, inşaat halindeki binaların arasında, 7- 8 metre yükseklikteki toprak kütlesi üzerinde kaldı.

Yakutiye Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı Kentsel Dönüşüm' ve 'Cazibe Merkezi' projesi adı altında Hasan-ı Basri Mahallesi'nde onlarca ev yıkıldı. Ancak, bölgede bulunan Hasan-ı Basri'nin mezarının olduğuna inanılan yapının yıkımına, çevre sakinleri izin vermedi. Belediye Başkanı Ali Korkut, "Hasan-ı Basri'nin mezarı Basra'da. Kendisi Erzurum'a hiç gelmemiştir. Projede değişiklik yaptık. Söz veriyorum burası yıkılmayacak" diye açıklama yaparak, projede değişikliğe gidecekleri sözünü verdi. Yaklaşık bir yıllık çalışmayla bölgede yıkılan evlerin yerine, yüksek katlı binalar inşa edildi. Türbe olduğuna inanılan yapının çevresi de iş makineleriyle kazıldı. Yapı, inşaat halindeki binalar arasında 7-8 metre yüksekliğindeki toprak yığının üzerinde ilginç bir görüntü oluşturdu. İnşaat firması yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda, yapının etrafına kapalı otopark yapılacağını, otoparkın üzerinin de yeşillendirileceğini ifade etmişti. DHA

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