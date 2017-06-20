Tarihi yapı bu hale geldi: 1 milyon 177 bin TL'ye mal oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İkiçeşmelik Caddesi üzerindeki iki ayrı yapıdan oluşan tescilli bir binayı 'Agora Müze Evi' olarak kullanılmak üzere restore etti.

Restore edilen bina, son aşamaya gelen çalışmaların ardından, Agora ören yerinden çıkarılan eserlerin de sergilenebileceği bir cazibe alanı olarak kente kazandırılacak. Araştırmacılar tarafından 19 yüzyıla tarihlenen binanın restorasyonunda, yapıldığı dönemin izlerini taşımayan modern malzemeler, cam cepheler, çelik konstrüksiyon ilaveler kullanıldığı dikkat çekti. Yapı farklı bir görünüme büründü. Restorasyonun 1 milyon 177 bin 737 TL'ye mal olduğu belirtildi. DHA

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