Tarlan duâlarla

30 Eylül 2018, Pazar 19:15
Türk edebiyatının unutulmayan simalarından, Divan Edebiyatı ve Metinler Şerhi hocası Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, vefatının 40. yılında anıldı.
Babıali Enderun Sohbetleri’nde yapılan programa Tarlan’ın dostları, okuyucuları ve sevenleri katıldı. Tarlan’a İran’dan devlet nişanı verildiğini aktaran konuşmacılar şunları vurguladı: “O, kültürü yaşayan bir kimse, o kültüre hizmet eden bir kimse, o kültürü yazıya döken bir kimseydi. Şimdi öyle olunca da her sözünde düşünmek gerekir. Hocalarımın içinde çok ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Divan edebiyatını ondan daha güzel bilen, sevdiren bir kimseye rastlamadım. Edebiyatın bütün inceliklerine vakıftı.”
AA
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