"Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi" diye de tasvir edilen etkileyiciliği ile görenleri hayran Selimiye Camisi gün batımında da ayrı bir güzellik sunuyor.
Türk - İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi gün batımında da ayrı bir güzellik sunuyor.
"Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi" diye de tasvir edilen etkileyiciliği ile görenleri hayran bırakan Selimiye Camisi gün batımında ufuktan yansıyan kızıl renkle heybetini katlıyor.
Gün batımında daha da ön plana çıkan, mimarı Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" diye övdüğü Selimiye Camisi'ni ilk kez görenler heyecanlarını gizleyemiyor.
Sınır komşusu Avrupa ülkelerinden dahi görülen, döneminin mühendislik ve matematik bilimlerini zorlayan mimari yapısını gün batımındaki pamuğu andıran bulutların çevrelediği Selimiye Camisi, akşamın karanlığı çökmeden kırmızı ve pembe tonlarıyla güne veda ediyor.
Kubbe ve şerefelerinin ışıklandırmasıyla zifiri karanlıkta da kentin ortasında bir zümrüt gibi parlayan Selimiye Camisi hem ibadet hem de ziyarete kapılarını 24 saat açık tutmaya devam ediyor.
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AA