"Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi" diye de tasvir edilen etkileyiciliği ile görenleri hayran Selimiye Camisi gün batımında da ayrı bir güzellik sunuyor.

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