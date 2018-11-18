Tayvan'da rengarenk bir müsbet hareket örneği

"Yaşlı olmam umurumda değil, 100 yaşımda bile olsam boyamaya devam edeceğim" diyen 96 yaşındaki Tayvanlı Huang Yung-fu bir köyü boyayarak yıkılmaktan kurtardı.

Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından 7 sene önce Tayvan'ın Taichun kentinde yer alan köy yeniden imar edilmek istendi. Huang ise buna karşı müsbet bir hareket başlatarak köydeki evleri bir bir boyamaya koyuldu. BBC'den derlediğimiz haberde, resim eğitimi almadığını, boyamayı 3 yaşında babasından öğrendiğini söyleyen Huang, "Çocukken çizmeyi öğrendiğim şeyleri çiziyorum. Köpekler, kedi yavruları." diyor. Köyü boyamasaydı yıkılacağını söyleyen Huang, "Burada 1200 kişi yaşıyordu. Evleri korumak için boyamaya karar verdim. Sonunda 11 evi kurtarabildik. 11 evi boyadık." Huang'ın müsbet çabaları sonucunda Tayvan hükümeti köyün korunmasına karar verdi. Boya ve diğer masrafları kendisi karşılayan Huang ara ara hâlâ boyamaya devam ediyor. Zamanla köy turistlerin akın ettiği turistik bir yer haline geldi. Gökkuşağı Köyü'nü geçen yıl 1 milyondan fazla turist ziyaret etti. Huang, insanların resimlerini bu kadar beğeneceğini tahmin etmediğini söylüyor. Köyle özdeşleşen Huang'a 'Gökkuşağı Dede' diyorlar. Haber: Murat ERCAN

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