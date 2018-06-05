TCDD Müzesi’ndeki eserlere ne oldu?

Çiğdem Toker, TCDD Ankara Garı’nın açıldığı 1937’de kullanılan, 10 gün öncesine kadar da Demiryolları Müzesi ve Sanat Galerisi binasında olan antik C. Bechstein. Piyanonun ranta kurban edilmiş olabileceğini yazdı.

122 yaşındaki piyanonun yaşayan bir efsane olduğunu söyleyen Toker, “Kemancılar için Stradivarius neyse piyanistler için de anlamı odur bu piyanonun, deniliyor. Debussy’nin ‘Sadece Bechstein’da çalınmak üzere eser yazılmalı’ dediğini düşünürsek, kıymeti anlaşılır” ifadesini kullanıyor.

Bir açıklama yapılacak mı?

Müze ve sanat galerisi, Ankara Gar alanından 50 dönümün Maliye Hazinesi’ne devri dolayısıyla ani bir kararla kapatılırken TCDD Müzesi’nde yer alan paha biçilmez parçaların akıbetinin ne olduğu ise belirsiz. Söz konusu devir işlemi için idari yargıya başvurulduğunu söyleyen Cumhuriyet yazarı Toker, “TCDD’de örgütlü Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) müze için ayrı bir dava açmaya hazırlanıyor. Malum, davalar uzun sürer” diyor ve ekliyor: “Bu arada TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın acaba, cumhuriyet mirası Demiryolu Müzesi’ndeki eserlerin hangi amaçla kaldırıldığını, akıbetlerinin ne olacağını, bir daha kamuya açık olarak gün yüzü görüp görmeyeceği gibi soruların yanıtlarını içeren bir kamuoyu açıklaması yapmayı düşünür mü acaba?”