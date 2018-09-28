Ticaretin merkezi: Bedesten Çarşısı

Anadolu Selçuklu Devleti’ne başşehirlik yapan Konya’da, Romalılardan Selçuklulara, Osmanlı’dan günümüze binlerce yıllık geçmişe sahip “Bedesten Çarşısı”, ticarî canlılığını koruyor.

Konya’da tarihî Bedesten Çarşısı yaklaşık 2 bin yıldır ticarî faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Dünya bizim sitesinden aldığımız bilgiye göre, çarşının şimdiki hali ise Kanunî Sultan Süleyman döneminde, 1538 yılında müftü ve kadıasker Mevlânâ Kadri Çelebi tarafından klâsik tarza uygun dokuz üniteli bir bedesten olarak inşa ettirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi de, tarihî Bedesten Çarşısı’nda restorasyon gerçekleştirdi.

“2 bin 600’den fazla dükkan var”

Asırlardır 40 sokaktaki 2 bin 600’den fazla dükkân ile Konya esnafının rızık kapısı olan, tarihî Kapu ve Aziziye camilerine ev sahipliği yapan çarşı, geniş ürün yelpazesi ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Mevlânâ Dergâhı’nın yanı başındaki çarşıda, yüzyıllardır ahilik geleneği yaşatılıyor. Dededen kalma mesleklerini sürdüren zanaatkârlar, antika meraklıları, el işi sanat hayranları, düğün hazırlığı yapan çiftler ve aileler için giyim kuşam, aksesuar, ev eşyaları çeşitliğiyle cazibe merkezi olma özelliğini koruyan Bedesten’i ziyaret edenler, alış verişin yanı sıra közde demlenen çay ve tarihî lokantalarda geleneksel lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

“Binlerce yıllık geçmişe sahip”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, binlerce yıllık geçmişe sahip Bedesten Çarşısı’nın Konya ticaretinin merkezi olduğunu söyledi. Konya’nın çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu belirten Arabacı, “Konya, şahsiyetini Selçuklularla bulmuş bir şehir. Selçuklular döneminde eğitim, ticaret, kültür ve sanat alanlarında devasa atılım yapmış bir şehir” dedi. Bedesten’in Osmanlı ve Selçuklu’dan önceki dönemlerden beri önemli bir ticaret merkezi olduğuna dikkat çeken Arabacı, şöyle devam etti, “Osmanlı devri kapan usûlüne göre düzenlenen çarşıda bölüm bölüm, iş alanına uygun bir düzenleme gözetilmiştir. Bakırcılar, tenekeciler, sahaflar gibi aynı branştan dükkânlar yan yanadır. Bu, hem müşteri hem satıcı açısından güzel bir ortam oluşturur. Aynı alanda çalışan satıcılar birbiriyle dayanışır, alıcılar da birinde bulamadığını diğerinde bulur.