TİKA, 5 Osmanlı eserini restore edecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Arnavutluk’ta 5 Osmanlı eserinin restorasyon çalışmalarına başlıyor.

TİKA Tiran Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurumun Arnavutluk’ta yürüttüğü çeşitli teknik yardım ve iş birliği projelerinin yanı sıra ortak tarihi ve kültürel varlıkların korunması, sahip çıkılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması misyonunu üstlendiği, başlattığı cami restorasyonu projeleriyle ecdat yadigarı eserlere sahip çıkmaya devam ettiği kaydedildi.

Daha önce Arnavutluk’ta Preza Kale Camisi, Akçahisar Murad Bey Camisi, Elbasan Nazire Camisi, Görice İlyas Bey İmrahorlu Camisi ve Berat Kurşunlu Camisi’nin restorasyonlarının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, başkent Tiran’daki Ethem Bey Camisi, Ergiri Pazar Camisi, Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi’nin restorasyon çalışmalarına Mart ayı içinde başlanacağı ve çalışmaların iki yılda tamamlanacağı bildirildi.

Arnavutluk’ta 1996’dan itibaren faaliyetlerini sürdüren TİKA’nın bu ülkenin kalkınmasına destek vermek amacıyla 300’den fazla çeşitli teknik yardım ve iş birliği projeleri gerçekleştirildiği bildirildi.