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12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Tramvayda kitap sürprizi

12 Ekim 2018, Cuma 01:05
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Kitap Fuarı öncesi tramvaydaki yolculara kitap hediye ederek fuara dÂvet etti.

Kayseri için Türkiye’nin en fazla okuyan şehri olma hedefi koyan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Kitap Fuarı öncesi şehirdeki raylı sistem araçlarında kitap hediye ettiği yolcuları fuara dâvet etti. 13-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Kayseri Kitap Fuarı öncesi düzenlenen tanıtım faaliyetinde, raylı sistem araçlarıyla yolculuk eden vatandaşlara kitap hediye edildi. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için tramvaya binen Kayserililer, Türk ve Dünya Klâsiklerinden yüzlerce kitapla karşılaştılar.

Yüzlerce kitapla karşılaştılar

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde 13-21 Ekim tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek kitap fuarı öncesi raylı sistem araçlarına binen vatandaşlar, yüzlerce hediye kitapla karşılaştılar. Araçların içine asılmış yerli ve yabancı klâsikleri alarak okumaya başlayan Kayserililer, bir anda karşılarında gördükleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkürü ihmal etmediler.

“Türkiye’nin en fazla okuyan şehri olacağız”

“Kayseri’yi Türkiye’nin en fazla okuyan şehri yapmak” için gayret gösterdiklerini ifade eden Mustafa Çelik, 2. Kayseri Kitap Fuarı hakkında yolculara bilgi verdi ve bu önemli fuara katılarak Kayseri’nin en fazla okuyan şehir olması için destek vermelerini istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, fuar dâvetini esnafları ziyaret ederek sürdürdü. Esnaf ve vatandaşlara da kitap hediye eden Başkan Çelik, bütün Kayseri’yi fuara dâvet etti.

İstanbul – Erhan Akkaya

Etiketler: kayseri, kitap, mustafa çelik
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