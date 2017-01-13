TRT World büyümeye devam ediyor

Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir yayında olan TRT World, uluslararası yayın alanını genişletmeye devam ediyor.

TRT’den bugün yapılan açıklamaya göre imzalanan yeni uydu anlaşması ile TRT’nin İngilizce yayın yapan uluslararası haber platformu TRT World, 10 büyük yayın uydusu üzerinden haberlerini tüm dünyaya ulaştırabilecek.

Uluslararası medya çözümleri sağlayıcısı Globecast, Türkiye’nin ilk ve tek uydu operatörü Türksat ve TRT arasında imzalanan uzun süreli anlaşma ile TRT World erişimini dünya çapında genişletecek.

Bu genişletilmiş erişim ile TRT World, dünya genelinde yeni bölgelerde toplam 190 ülkede izlenebilecek.

Böylelikle TRT World, haberlerini Türksat ve 10 büyük yayın uydusu üzerinden; Avrupa, Ortadoğu, Asya Pasifik, Afrika, Avustralya ve Amerika'ya ulaştırabilecek.

Anlaşma kapsamında Türksat TRT World'ün stratejik ortağı olarak teknik yayın çözümleri sunmak için Globecast ile çalışarak, genişleyen küresel erişimin gerçekleşmesinde yer alırken, Globecast dünya çapında bağlantıları, 10 uyduya erişim ve dağıtım hizmetleri sunmuştur.

TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Türksat ve Globecast ile böylesine büyük bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Göka, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “TRT World olarak büyümeye devam ediyoruz ve uluslararası yayın anlaşmalarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu anlaşma ile artık TRT World’ün doğru haberin doğru kaynaktan aktarımını sağlayan ve insanı merkeze alan yayınları dünyanın tüm kıtalarında, 190 ülkeye ulaşmış olacak. TRT World, genişleyen küresel izleyici kitlesi ile uluslararası haber yayıncılığına yeni bir bakış açısı getirmeye devam edecek.”

Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ise konuyla ilgili şunları kaydetti; “Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası uydu operatörü Türksat, Globecast aracılığı ile TRT World’ün küreselliğini tescil eden bu anlaşma kapsamında önemli bir görev üstlenmiştir. Bu anlaşma ile TRT World dünya genelindeki konumunu güçlendirecek. Türksat olarak tecrübemizi küresel düzeyde paylaşma imkanı bulduğumuz bu anlaşma hem TRT World’e hem de Türkiye'ye fayda sağladığı için gurur duyuyoruz." dedi.