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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Turhal Nurlarla şenlendi

11 Haziran 2017, Pazar
Tokat’ın yeşil ilçelerinden Turhal’da da Risale-i Nur Külliyatı ilanlarışehrin çeşitli bölgelerinde yerini aldı.

Risale-i Nur Külliyatı tanıtım reklâmları Adana, Kütahya, Kahramanmaraş, Çorum, Şanlıurfa, Burdur, Amasya, Kayseri, İstanbul caddelerinden sonra Ankara gibi birçok şehirde panoları süslemeye devam ederken, her geçen gün yeni bir şehirden ilân haberleri geliyor.

Tokat’ın Turhal ilçesinde  Yeni Asya Temsilcilikleri’nin  çalışmaları sonucu birçok billboardda Risale-i Nur Külliyatı ilânları ilçenin sokaklarını süslemeye başladı. Turhal’ın dikkat çekici ve işlek bölgelerinde yer alan Külliyat ilânlarına vatandaşlardan olumlu tepkiler gelirken, Risale-i Nur okuyucuları Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar’ın tanıtımından duydukları mutluluğu ifade ediyorlar.

Tanıtımların önemi

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i îmâniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur.” (Lem’alar, s: 581) sözlerine karşılık, Yeni Asya okuyucuları, “Üstadın bu tavsiyesine uyarak Anadolu’nun birçok il ve ilçelerinde Risale-i Nur’un ilânatı yapılarak muhtaç olanların nazar-ı dikkatleri Risale-i Nur’a çevrilmektedir. Hem hizmet-i Kur’âniyeye nazar-ı dikkati celp etmek ve o hizmet-i Kur’âniye, ahir zamanda dağ gibi büyük bir hâdise olduğuna işaret için bu tür ilânatlar yapmak büyük bir hizmettir. Bu ilânatların ehemmiyeti için Bediüzzaman Hazretleri ‘Ben de, sesim yetişse bütün küre-i arza bağırarak derim ki: Sözler güzeldirler, hakikattirler. Fakat benim değildirler; Kur’ân-ı Kerîm’in hakaikından telemmu etmiş şuâlardır.’ (Mektubat, s. 627) İfadesi ile neşriyatın ve ilânata ne kadar ehemmiyet verdiği anlaşılmış olur.” 

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA

Etiketler: risale-i nur
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  • Can

    11.06.2017 03:26:50

    Maşallah barekellah Turhal cemaatine.. Allah ebeden razı olsun.. Rabbim sırat i müstakim üzere daim edip bu hal üzere kabre girmeyi nasıp etsin inşaallah.

Risale-i Nur Külliyatı

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