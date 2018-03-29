Türkçe tabelâ teşvik edilsin

Türkçe karakterli tabelâ uygulamasını desteklediklerini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tabelâ standartlarıyla yabancı kelimelere sınırlama getirilmesi, tabelâ kirliliğini önlemek açısından yerinde bir uygulama. Vatandaşlarımızı Türkçe kelimeler kullanmaya özendirmek için tabelâlarında yalnızca Türkçe kelimeler kullananlara vergi muafiyeti getirilmeli” dedi.

Palandöken şunları söyledi; “Eğer tamamen Türkçe karakterli tabelâları kullanan vatandaşlara vergi muafiyeti sağlanırsa vatandaşlarımız yabancı kelimelerden vazgeçer. TESK olarak bu konuda TSE tarafından getirilen tabelâ standartlarını destekliyoruz. Türkçe tabelâ kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz.” Ankara – Recep Gören

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