TÜYAP heyecanı devam ediyor

Öğrencilerini kaybetmek istemeyen öğretmenler değişik yöntemlere başvurdular. Bazı öğretmenler öğrencilerini bir ip yardımıyla kalabalık içerisinde bir arada tutmayı başardı.
Fotoğraflar - BEHLÜL SEMERCİ
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Tezer de TÜYAP'taydı
TÜYAP Kitap Fuarında Yeni Asya Neşriyat yazarlarından İsmail Tezer ve Demirhan Kadıoğlu kitaplarını imzaladı.
Okullardan TÜYAP Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
TÜYAP Kitap Fuarı
Kadıoğlu TÜYAP’ta kitaplarını imzaladı
TÜYAP’a ailecek bekliyoruz
TÜYAP’ta imza rüzgarı sürüyor
TÜYAP’ta okur buluşmaları devam ediyor
TÜYAP’ta Risale-i Nur heyecanı
TÜYAP Kitap Fuarı’na okuyucularımızı bekliyoruz
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