TÜYAP heyecanı devam ediyor

İstanbul ve çevresindeki okullardan TÜYAP Kitap Fuarı’na öğretmenleriyle birlikte katılan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri stantları gezerek kitap aldılar.

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