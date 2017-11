TÜYAP’ta Can Kardeş coşkusu

36. Uluslararası Kitap Fuarı 4 Kasım’da kitap severlerin hizmetine açıldı.

Yeni Asya Medya Grubu içinde yer alan Can Kardeş yayınları ilk kez Tüyap’ta yerini aldı. Çocuk yayınları arasında farkını ortaya koyan Can Kardeş Yayınları farklı kategori neşriyatı ile özellikle çocukların ilgisini çekti. Can Kardeş Yayınları koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, fuardan hayli memnun olduğunu ve “Özellikle çocukların yayınlarımıza ilgi göstermesinin memnuniyet verici olduğunu” söyledi.

Kadıoğlu, “Her yaşta İhtiyaca cevap veren can kardeş yayınları özellikle her kitap karşılığında kitap içine çizilen karikatür hediyesinden memnunlar. Bu onları hem şaşırtıyor hem de kitaplarına daha sahip çıkmalarını sağlıyor.” dedi.

Çok ciddî yayınların bile çocuk neşriyatına yöneldiğini söyleyen Kadıoğlu, “Çocuk yayıncılığı çok özel bir sektör, bu yüzden Can Kardeş yayınlarının misyonu yabana atılamaz” dedi. Can kardeş Yayınları 12 Kasım’a kadar okurlarını bekliyor.

İstanbul - İrem Demir