TÜYAP’ta okur buluşmaları devam ediyor

İstanbul 37. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarında Yeni Asya rüzgarı esmeye devam ediyor.
TÜYAP’ta Risale-i Nur heyecanı
TÜYAP Kitap Fuarı’na okuyucularımızı bekliyoruz
Yazar ve çizerlerimizin imza programlarıyla daha da hareketlenen standımızda kitapseverlerin hizmetindeyiz. Fuarda, Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Yasemin Güleçyüz ve Zeynep Çakır kitaplarını imzaladı. 10-18 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan fuarda Yeni Asya Neşriyat ve yazarları okuyucularını bekliyor.
İstanbul – Nurseza Okur