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11 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

TÜYAP’ta Risale-i Nur heyecanı

11 Kasım 2018, Pazar
Yeni Asya Neşriyat, 37. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nda “Bediüzzaman ve Risale-i Nur”u ön plana çıkarmasıyla dikkat çekti.

TÜYAP Kitap Fuarı’na okuyucularımızı bekliyoruz

Yenİ Asya Neşriyat, 10-18 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 37.’si düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nda “Bediüzzaman ve Risale-i Nur” temasıyla yerini alması heyecana sebep oldu. 

Yeni Asya Medya Grup Satış-Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, Yeni Asya Neşriyat olarak TÜYAP fuarlarına uzun yıllardır katıldığımızı belirterek bu seneki fuar alanının temayla bağlantılı olarak daha geniş olduğunu vurguladı.

Aydın, “‘Bediüzzaman ve Risale-i Nur’ temasıyla değişen fuar anlayışına göre hazırlandık. Çünkü eski kitap fuarlarıyla günümüzdekiler arasında büyük bir fark var. Bu yüzden satış ve tanıtım yerimiz daha geniş ve büyük. Dört bir tarafımız okuyucularımıza ve kitapseverlere açık olacak. Diğer bir ifadeyle dört bir yandan Risale-i Nur’a ve Bediüzzaman’a çağırıyoruz. İnşaallah güzel oldu.” dedi.

CAN KARDEŞ’E ÖZEL YER

Yenİ Asya Neşriyat’ın standının bir tarafını Can Kardeş Yayınları’na ayırdıklarının altını çizen Aydın, Can Kardeşleri özellikle fuara ve standa dâvet etti.

Aydın şöyle devam etti: “Yeni Asya Gazetesi standımız hazır. Hergün 1000 adet gazetemizden ücretsiz olarak dağıtacağız. 

Ayrıca Yeni Asya Neşriyat’ın aylık çıkarttığı “Kitaplık” ekini de kitaplarımızı tanıtmak amacıyla ücretsiz olarak fuar süresince dağıtıyor olacağız. Kısacası renkli ve özel olarak fuara hazırlandık. Bu yüzden mutlaka fuara uğramalısınız.” 

HER GÜNE BİR YAZARIMIZ VAR

TÜYAP’ta İstanbul Kitap Fuarı’nda 12. Salonda okuyucularımızı ve kitapseverleri beklediklerini ifade eden Aydın, “Her güne bir yazar imza programımız var. Fuarda yeni eser olarak Medrese-i Yusufiye setimiz ve Medrese-i Yusufiye Risalesi büyük yankı uyandıracak. Ayrıca Yeni Asya Neşriyat olarak okuyucularımıza özel indirimlerimiz var. Yazarlarımızla sohbet için okurlarımızı ve kitapseverleri mutlaka standımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Haber: Reyhan Keser
gyaklasim@gmail.com

Fotoğraflar: FEYZANUR ELİF MUTLU - Yeni Asya

 

 

Etiketler: tüyap, kitap fuarı
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