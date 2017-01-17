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17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Ülke nüfusundan fazla turisti ağırladı: 30. Lem'a, İsm-i Kuddûs ve İstanbul...

17 Ocak 2017, Salı 13:15
Tarih boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği yapan kenti, son 15 yılda 108 milyon 869 bin 596 yabancı turist ziyaret etti.

Tarihte farklı medeniyetlere başkentlik yapan iki kıtanın kesiştiği İstanbul'u, son 15 yılda Türkiye nüfusundan yaklaşık 30 milyon fazla yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2015 Sonuçları"na göre, ülke nüfusu 78 milyon 741 bin 53 kişiye ulaştı. İstanbul'a son 15 yılda ise 108 milyon 869 bin 596 yabancı turist geldi.

Yeşilköy ve Kurtköy havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Zeytinburnu ve Karaköy limanlarından alınan veriler değerlendirildiğinde, 15 yılda yabancı ziyaretçi sayısı 4 kata yakın artış gösterdi.

Gelen yabancı sayısı 2000'den itibaren yükseldi

İstanbul'a gelen yabancı sayısı 2000 yılından itibaren kademeli olarak yükseldi. Buna göre, İstanbul'u 2002'de 2 milyon 699 bin 131 kişi ziyaret etti. Turist sayısı 2013'te ise 10 milyon 474 bin 867'ye ulaştı. 2015'te rekor kırılarak, kente gelen yabancı turist sayısı 11 milyon 842 bin 983'e çıktı. Bu rakam geçen yıl 9 milyon 203 bin 987 oldu.

Turistler yaz aylarını seviyor

Verilere göre, turistler İstanbul'u sıcak aylarda daha çok tercih ediyor. Gelen kişi sayısı yaza doğru artarken, ziyaretler kışın en düşük seviyede gerçekleşiyor. Geçen yıl kente en çok turist, 924 bin 686 kişi ile temmuz, en az ise 663 bin 524 kişi ile kasım ayında geldi. 

Gelen 10 turistten biri Alman

İstanbul'a gelenlerin çoğunlukla Avrupa ülkelerinden olması dikkati çekiyor. Buna göre, geçen yıl en çok Almanlar İstanbul'u tercih etti. Kente gelen yaklaşık her 10 kişiden 1'ini Alman turistler oluşturdu.

Kente geçen yıl gelenlerin milliyetlerine göre dağılımlarına bakıldığında ise 1 milyon 6 bin 495 kişi ile Almanlar ilk sırada yer aldı. Almanları, 645 bin 176 kişi ile İranlılar, 476 bin 561 kişi ile Suudi Arabistanlılar, 371 bin 526 kişi ile İngilizler, 362 bin 947 kişi ile Fransızlar, 319 bin 273 kişi ile Amerikalılar, 297 bin 723 kişi ile Ruslar izledi.

Konuyla ilgili makale ve haberler:

30. Lem'a, İsm-i Kuddûs ve İstanbul

...Ancak yanlış şehircilik politikaları, prensiplerden uzak, öngörüsüz ve keyfi muamelelere dayalı şehir planlama yaklaşımları nedeniyle İstanbul ne yazik ki eski ferahlığı ve iç huzuru ver(e)miyor gönüllere ve adeta bu olumsuz yönüyle; Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'dan Lem'alar isimli eserde Cenab-ı Hakk'ın Kuddüs İsminin tecellilerinin izah ve ispat ederek ve veciz bir şekilde ifade ettiği külli bir hakikati; 

''...Ve ism-i Kuddûsün cilve-i âzamından gelen tanzif ve nezafet, bütün kâinatın mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla, hiçbir şeyde hakikî nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor.'' ((Lem'alar, 30. Lem'a, 2. Nükte)) hatırlatıyor ve  ''Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla'' ifadesine msadak oluyor.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/foto-galeri/30-lem-a-ism-i-kuddus-ve-istanbul_376013

İstanbul'un sorunlarının başını çeken bir konuyla ilgili olarak gazetemiz yazarlarından Faruk Çakır'ın kaleme aldığı '' Çözüm bul, İstanbul! '' başlıklı yazıyı istifadenize sunuyoruz:

http://www.yeniasya.com.tr/faruk-cakir/cozum-bul-istanbul_375540

Tedirgin eden gerçekler!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/tedirgin-eden-gercekler_407185

Konutlar dönüşüyor, alışkanlıklar dönüşemiyor: Kentsel dönüşüm nasıl olmalıdır?

İzmir'de kentsel dönüşümün sembolü haline gelen Örnekköy ve Uzundere'deki sosyal konut alanlarına yerleşen vatandaşların yeni yaşam biçimleri ve beklentileri akademisyenlerin araştırma konusu oldu.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/konutlar-donusuyor-aliskanliklar-donusemiyor-kentsel-donusum-nasil-olmalidir_392428

İlk kentsel dönüşümde sınıfta kaldık: ''Ortak alanımız 4 tane bank''

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/ilk-kentsel-donusumde-sinifta-kaldik-ortak-alanimiz-4-tane-bank_415283

AA

Etiketler: istanbul, turist
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