İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan Cordoba kentindeki Ortaçağ'dan kalma Medinetüz Zehra Sarayı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı.

Endülüs Emevilerinin ilk halifesi Abdurrahman zamanında, 936 yılında yaptırılan Zehra Sarayı, bin yıl toprak altında kaldıktan sonra 20'inci yüzyılın başlarında yeniden bulundu. Yapımı II. Hakem döneminde tamamlanan sarayın kalıntıları yıllar süren kazılar sonucu ortaya çıkarıldı. Arap ve İslam mimarisinin Batı'daki en önemli temsilcilerinden kabul edilen sarayın sadece küçük bir kısmı gün yüzüne çıkmış durumda. Toplam üç terastan oluşan ve inşası beş yılda tamamlanan tarihi yapının dışı surlarla çevrili. Kompleksin en üst kısmında halifenin sarayı, aşağıda ise devlet daireleri ve köşkler yer alıyor. Bu arada Medinetüz Zehra'nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasıyla birlikte İspanya, Çin ve İtalya'nın ardından dünyada en fazla tarihi mekana sahip üçüncü ülke konumuna yükseldi. Euronews Türkçe

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