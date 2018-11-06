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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Üniversiteli öğrenciler, minikler ile unutulmuş oyunları oynadı

06 Kasım 2018, Salı 12:52
Afyonkarahisar'daki üniversite öğrencileri, sosyal sorumluk projesi kapsamında köy okulunda öğrenim gören çocuklara 1980'li ve 1990'lı yılların unutulmaya yüz unutmuş "sek sek", "yağ satarım bal satarım" gibi oyunları öğretiyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İnşaat Mühendisliği Kulübünden 15 öğrenci, "Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları canlanıyor" isimli sosyal sorumluk projesi kapsamında, İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy İlkokulunun minik öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversite öğrencileri, okul bahçesinde "halat çekme", "ip atlama", "birdirbir", "sek sek", "yumurta taşıma", "çuval yarışı" ve "yağ satarım bal satarım" gibi 1980'li, 1990'lı yılların meşhur çocuk oyunlarını hem miniklere öğretti hem de onlarla birlikte anılarını tazeledi.

Proje koordinatörü, AKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek, yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını tekrar canlandırmak amacıyla üniversite öğrencileriyle köy çocuklarını buluşturduklarını söyledi.

Gücek, 1980'li ve 1990'lı yılların çocuk oyunlarını gelecek nesillere aktarılması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gün yüzüne çıkarmaya çalıştığımız oyunların başında 'halat çekme', 'ip atlama', 'birdirbir', 'sek sek', 'yumurta taşıma', 'çuval yarışı' ve 'yağ satarım bal satarım' geliyor. Bu oyunları minik kardeşlerimiz eğlenerek öğretmeyi amaçladık. Bu sayede de unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu projede köy çocuklarımız hem abi ve ablalarıyla hoş vakit geçiriyorlar hem de onlarla birlikte keyifli oyunları öğrenerek zevk alıyorlar. Proje kapsamında farklı okullara giderek, unutulmaya yüz tutmuş oyunları öğretmeye devam edeceğiz."

İnşaat mühendislerinin sadece yol, bina ve tünel inşa etmediğine işaret eden Süleyman Gücek, aynı zamanda geleceğin gençlerinin de hayata tutunmasına katkı sağladığını vurguladı.

"Teknolojinin ilerlemesi çocuklarımızı kötü etkiledi"

Üniversite öğrencilerinden Mikail Alsaç da projede yer almaktan çok büyük onur duyduğunu ve zevk aldığını anlattı.

Alsaç, teknolojinin çok ilerlediği bir dönemde, kendilerinin çocukluk yıllarındaki sokak oyunlarının unutulmaya başladığını işaret ederek, "Teknolojinin ilerlemesi çocuklarımızı kötü etkiledi. Telefonlar, tabletler ve internet hızla ilerliyor. Sonuçta çocuklarımız kendilerini bir teknoloji çıkmazında buluyorlar. Bu tür oyunlar birebir, yüz yüze ve hep birlikte oynanan oyunlar olduğu için burada çok fazla etkin olabiliyorlar. Daha fazla dinamik olabiliyor ve kendilerini gösterebiliyorlar. Umarım başarılı olmuşuz ve onlara faydamız dokunmuştur." diye konuştu.

AA

Etiketler: Afyonkarahisar
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