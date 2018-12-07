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Urfa’dan Van’a ‘fuar’ selamı

07 Aralık 2018, Cuma 00:45
Doğu Anadolu Bölgesinin en büyüğü olan ‘Van Kitap Fuarı’, Yeni Asya Neşriyat’ın da katılımıyla Urfa kitap fuarının selÂmıyla bugün başlıyor.

Bediüzzaman’ın hayatında önemli bir yeri olan Van, bugün Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan 2. Van Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Yeni Asya Neşriyat, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği öncülüğünde Eylül Fuarcılık tarafından organize edilen fuarda yerini aldı.

YENİ ASYA NEŞRİYAT YERİNİ ALDI

Geçen hafta Şanlıurfa ve Mersin fuarlarına katılan ve yoğun ilgiyle karşılanan, fuarların aranan yayınevi olan Yeni Asya Neşriyat, bütün hazırlıklarını tamamladığı Van Fuarı’nda yerini aldı. Yeni Asya Van gönüllülerinin büyük gayretleriyle hazırlanan fuar, 7-16 Aralık tarihlerinde, her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak. 150’nin üzerinde yayınevinin katılım sağladığı fuarda yerini alan Yeni Asya Neşriyat okuyucularını ve bütün kitapseverleri standında bekliyor.

URFA’DAN VAN’A SELÂM

 2. Van Kitap Fuarı ile alâkalı olarak bilgi veren Yeni Asya Medya Grup Satış Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, özellikle başarılı bir Urfa fuarı sonrası oranın selâmlarını Van getirdiklerini belirterek, “Mersin ve özellikle Şanlıurfa’da tarihi bir fuar oldu. Cemaatimizin ve Urfalıların büyük mü büyük ilgisine mazhar olduk. Gazetemizde de takip ettiğiniz üzere ilginç olaylara da sahne oldu. STK’lardan öğrencilere, protokolden yayıncılara, 7’den 77’ye kadar herkes standımıza uğramadan geçmedi. Van’da ise bu ikinci fuar. Van temsilcilerimiz fuara büyük bir heyecanla hazırlandı. Geçen sene sivil toplum kuruluşlarını, devlet ricalini ve özellikle öğrencileri misafir etmiştik. Bu sene yine dolu dolu bir fuar geçireceğiz inşaallah. Herkesi standımıza bekliyoruz” diye konuştu. 

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: yeni asya, kitap fuarı, van
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